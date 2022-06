«Falten cambrers». Els empresaris del sector de la restauració fa temps que es queixen que no troben personal. El motiu? La precarietat generalitzada d'un sector en el qual hi ha moltes jornades interminables, hores extra que no es paguen i sous baixos que en absolut compensen el desgast que provoca treballar quan tothom té festa o està de vacances. Conscient de la situació, un restaurant andalús ha decidit fer un exercici de transparència i mostrar als seus clients les condicions dels seus treballadors. Així, a la primera pàgina de la carta poden veure concretament quin sou, tipus de contracte i dies de descans tenen les persones que els atenen. Es tracta de Grillaera, que té locals a Màlaga i a Algesires (Cadis) i s'està popularitzant en xarxes socials gràcies a aquest gest.

¿Alguna vez han visto algo así? Es la primera vez que veo una carta/menú dónde señalan lo que perciben los camareros. @grillaera en #Málaga 👌🏻



📝 https://t.co/ZANCQyi6l4 pic.twitter.com/T9XDiNsr6m — Bo Saldaña (@ElMundoOk) 3 de junio de 2022 Per una professió «més justa» Concretament, exposen que un cambrer amb contracte de 40 hores setmanals cobra un sou brut de 1.648 euros que es quedaria en uns 1.430 euros nets. A més, asseguren que el 80% del seu personal té un contracte indefinit, que treballen cinc dies a la setmana i que tenen dos dies de festa consecutius. «Venint a Grillaera estàs contribuint a crear una professió més justa i erradicant una xacra social sobre la restauració», afirmen des de l'empresa.