Esdeveniments de la nit a Benidorm. Una parella de turistes va ser gravada tenint sexe en un carrer de la capital turística. El vídeo ha estat publicat en el compte de Twitter @KyleG1878 i dura tan sols 16 segons, més o menys, el mateix temps que va durar aquest desenfrenat acte d'amor, ja que, tal com s'observa en la part final de l'enregistrament, la Policia va aparèixer i va tallar el rotllo a la parella. El tuit en el qual s'ha compartit el vídeo sota el text de 'Only in Benidorm' ha aconseguit una enorme repercussió amb més de 7.000 interaccions i una infinitat de comentaris. Entre ells, també apareix un altre enregistrament, en aquest cas la d'un altre turista que apareix ficat en un contenidor de vidre, però aquesta és ja una altra història.

Curiosament, els contenidors de vidre també són elements protagonistes del vídeo sexual al qual ens referim, ja que els dos amants van triar la seva protecció per aconseguir una intimitat més gran. Però la veritat és que l'amagatall no era el millor possible, perquè la seva posició quedava totalment al descobert des de la carretera i el seu enclavament era perfectament visible sense molt d'esforç.

En l'enregistrament, realitzat a diversos metres del lloc, s'observa com altres testimonis presencien i immortalitzen l'escena. Al fons del pla, l'home i la dona intenten deixar-se portar aliens a les mirades d'altres persones, però la Policia no triga a arribar i fa servir la força per trencar el clímax. Com s'aprecia en el vídeo, els agents colpegen fins a dues ocasions amb la porra a l'home, que finalment se separa de la dona.