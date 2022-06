És sabut per molta gent que al barri del Raval es poden degustar alguns dels millors kebabs de Barcelona i voltants. Tal és la fama dels restaurants pakistanesos de la zona, que alguns clients els fa pensar per moments que estan gaudint del menjar en un local del Pròxim Orient. El que no havia passat fins ara és que en menjar-los sentissin que estaven viatjant en el temps. Així és com s'ha sentit Laura Martínez, una usuària que va compartir a les xarxes socials la sensació d'impacte que va tenir en comprovar que al costat del kebab de rigor que va demanar al Bismillah Kebabish, com s'anomena el restaurant, li havien entregat uns tovallons de paper ni més ni menys que de Spanair, l'aerolínia espanyola que va cessar la seva activitat fa la barbaritat d'una dècada.

Ayer por la noche fui a comprar unos kebabs para cenar y cuando llegué a casa me di cuenta que las servilletas que me dieron son de Spanair✈️



Spanair cesó su actividad en enero de 2012 ¿Cómo acabarían estas servilletas allí?¿Alguien encuentra una respuesta más o menos lógica?🤔 pic.twitter.com/HiEzraru5E — Laura Martínez (@wonder_lau) 4 de junio de 2022 Un misteri insondable que ha donat peu a nombroses teories de tota mena quan la Laura ha compartit la seva experiència a Twitter. Des de records dels usuaris amb anècdotes 'revival' amb els berenars de la mare, fins a consums de productes que es constata que estan caducats per tenir un disseny descatalogat. L'accident del 2008 Creada el 1986, Spanair va cessar les seves operacions el 28 de gener del 2012 després de declarar concurs de creditors. L'aerolínia va comptar amb participació directa i indirecta del Govern, que la va considerar clau per elevar el nivell de l'aeroport de Barcelona i convertir-lo en un 'hub' intercontinental. El 2012, després de la negativa de Qatar Airways d'absorbir-la i a conseqüència de la crisi d'imatge que va suposar l'accident que va tenir just en enlairar-se un dels seus avions que cobria la ruta Madrid‑Gran Canària l'agost del 2008, i 154 de les 172 persones que anaven a bord van perdre la vida. Després del cessament, tot el material corporatiu va quedar bloquejat en un magatzem de Barcelona. O no tot, una misteriosa tramesa de tovallons de paper va acabar en un restaurant pakistanès del Raval...