L'Oficina Espanyola de Patents i Marques sembla molt preocupada per la moralitat pública i actua com si es tractés d'un tribunal de costums d'uns altres temps. L'empresari asturià Rubén Lavandera va intentar registrar la marca de Xoriços 'Hijoputa' (el mateix nom que els seus coneguts licors), però li han rebutjat aquesta pretensió al·legant motius d'aquest calibre. I és que l'Oficina considera que «el signe sol·licitat es troba culpable en la prohibició establerta en article 5.1.f) de la Llei 17/2001 de 7 de desembre, de Marques, atès que atempta contra els bons costums, ja que pot ferir la sensibilitat d'un ampli sector de la societat per ofensiu i malsonant». Lavandera va mostrar el seu estupor pel fet que li hagin rebutjat aquesta marca, més utilitzant aquest tipus d'arguments. És la segona vegada que intenta registrar aquesta marca. En opinió d'aquest empresari, no es tracta d'«una cosa ofensiva, sinó humorística, que no pot molestar a ningú». En qualsevol cas, pot continuar venent-la sense majors problemes. Pel que sembla, s'està venent bé, unes dues mil caixes en dos mesos.

Més problemes li ha portat la línia de licors i cerveses 'Quemavirus', per a la qual li van donar permís fa dos anys i mig. Fa quatre mesos, li va arribar una inspecció del Principat i li van retirar la marca, prohibint-li vendre aquest producte, després d'una denúncia de la conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de Madrid, en la qual s'adduïa que podria tractar-se d'un «engany al consumidor». I és que, segons la denúncia, alguna persona podria pensar que pot servir per a no contreure o fins i tot curar la covid-19. Per a Lavandera, no té sentit, i intentarà pròximament que li aixequin la prohibició. «En qualsevol cas, el màxim que podria passar-li a una persona que pensés que els meus licors curen els virus és que s'emborratxés, però res més», comenta Lavandera.