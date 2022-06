Una esquela amb avís: 'Tant F.P. viu i es mor la nostra mare'

Missatge clar i contundent en l'esquela de la difunta Ana María Arbelo García per a tot aquell que el vulgui entendre. L'esquela es desenvolupa segons els paràmetres habituals, amb la informació bàsica sobre la vetlla i l'enterrament. Fins que arriba una nota escrita pels fills de la morta: 'Tant F.P. viu i es mor la nostra mare'.

Ana María Arbelo va morir a Santa Cruz de Tenerife el passat 23 de juny als 68 anys d'edat. No és la primera vegada que en els últims temps s'han publicat esqueles amb missatges fora del comú. El mes de maig de 2021, el diari FARO DE VIGO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, va publicar una esquela amb una nota al final, una oració que tanca una història que només els protagonistes coneixeran: 'Germans i família que no s'han preocupat en tots aquests anys, que no es molestin a venir'. Si existeix el més enllà, segur que l'home estarà vigilant perquè es compleixi la seva última voluntat.