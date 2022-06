Si als baby boomers i a la generació X els va provocar més d'un malson Chucky, als nens d'avui els falten dits a les mans per comptar els «ninots diabòlics» que es creuen en la seva infància gràcies o, més ben dit, per culpa d'Internet i les xarxes socials. El famós i esgarrifós Momo ha perdut efecte i ara està de moda Huggy Wuggy.

Qui és Huggy Wuggy, el ninot blau que tots els nens volen?

Darrere de l'amable traducció del seu nom, que vindria a ser alguna cosa així com 'Abraçadeta', i de lluir el mateix color que l'adorable Triki, el 'Monstre de les Galetes' de Barri Sèsam, aquest personatge d'un videojoc no apte per a nens anomenat 'Poppy Playtime', ambientat en una botiga de joguines abandonada de la qual el jugador ha d'escapar, va fer el salt al pla físic per convertir-se en un peluix de gran èxit al Regne Unit, país des d'on la seva popularitat s'està exportant.

Per què pot ser perillós Huggy Wuggy?

El seu aspecte, amb una boca plena de dents esmolades i unes allargades extremitats, s'acompanya de la seva habilitat per abraçar a la gent «fins que donin el seu últim alè». Els youtubers i tiktokers han fet la resta de treball per alimentar la fama de Huggy Wuggy fins al punt que les autoritats britàniques i col·lectius de pares han denunciat la perillositat del personatge davant la possibilitat que els nens vulguin imitar el seu comportament. De fet, als Estats Units i el Regne Unit s'han registrat ja casos de nens que abracen fortament als seus companys mentre taral·laregen les cançons de Huggy Wuggy. A València es va produir recentment un cas similar, encara que no sembla que tingués a veure amb aquest ninot.

Mob Games, l'empresa que va crear 'Poppy Playtime', ha recordat que el videojoc de terror protagonitzat per aquest ninot assassí és per a un públic adult i que els pares són els responsables dels continguts que els seus fills veuen a Internet. A això, cal afegir que estan preparant una versió mòbil del joc, la qual cosa farà encara més popular a l'inquietant personatge.

Ha arribat a Espanya el fenomen de 'Poppy Playtime'?

A Espanya encara no s'ha convertit en un fenomen de masses, però sí que ha cridat l'atenció d'alguns cossos de seguretat. En una publicació d'ahir del Facebook de la Policia Local de Santa Pola s'adverteix que «si tens fills entre 3 i 16 anys i no saps el que és aquest ninot... ho sentim, però estàs més desactualitzat que la SuperPop». «Haig de preocupar-me pel Huggy Wuggy? El problema no és la seva popularitat entre els nens de 6 a 15 anys sinó que, tant en els vídeos com en el joc, el ninot amenaça d'abraçar fins a 'asfixiar' als qui el vegin. A més s'han viralitzat diverses escenes on se'l veu duent a terme accions molt violentes que no són adequades per a curtes edats. De manera que tots a exercir de rol de pares i controlar una mica el que veuen els nens. Que ens necessiten per a no torçar-se! Com sempre, l'equilibri és la clau, en ell està la virtut. PD: Ah, i compté també amb Kissy Missy», apunten, en referència a la 'xicota' del personatge, d'aparença similar a la seva però en color rosa.

Huggy Wuggy i Kissy Missy, a les botigues

En botigues en línia com Amazon no només es venen els peluixos de Huggy Wuggy i Kissy Missy, en diverses grandàries i colors, sinó que existeix una gran varietat de productes protagonitzats per aquests personatges. Poppy Playtime és un videojoc inspirat en el també famós 'Five Nights at Freddy's', els personatges del qual també es venen com a peluixos i tenen marxandatge propi.