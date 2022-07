De vegades, les males crítiques es poden acabar girant a favor teu. És el que li ha passat al Viró Gastrobar de Guijuelo, a la província de Salamanca, que s'ha fet popular després de la resposta del propietari a una mala ressenya de Google , i per bé.

El 17 de juny passat, la usuària Anabel Moreno va escriure el següent comentari, deixant una qualificació d'una estrella sobre cinc al restaurant: “ Arribar a les 15.37 i no tenir temps de menjar perquè tanquen les comandes a les 15.30. Penós, vam arribar i tant la meitat de les taules de dins com les de la terrassa estaven buides, i ens diuen que no ens poden donar menjar perquè ja tenen tancades totes les comandes de la cuina, que només n'agafen fins a les 15.30 i passaven 7 minuts. Professionalitat cap”, sentenciava.

El propietari de l'establiment, Víctor Rodríguez , va respondre el següent: “Permeteu-me, com a empresari de l'hostaleria, comentar-vos el que és professionalitat en aquest sector. Professionalitat és tenir el 90% de la plantilla amb contracte indefinit a jornada completa complint minuciosament el conveni d'hostaleria , així com els dies de descans i la jornada laboral dels treballadors”.

El missatge del propietari continuava així: “ Tinc seriosos dubtes que un banc li permeti fer un ingrés en finestreta a les 14.10 hores o un comerç li doni servei a les 20.40 hores. Mediteu això, potser la poc professional és vostè, acudint a un restaurant a dinar sense reserva gairebé a les 4 de la tarda”. I concloïa el seu missatge d'aquesta manera: “L'hostaleria ha canviat per sempre. No tot s'hi val”.

"L'heu posat al seu lloc"

Aquesta contestació s'ha viralitzat gràcies a haver estat compartida al popular compte de Twitter 'Soy Camarero' i, gràcies a això, el restaurant s'ha omplert de comentaris positius amb 5 estrelles a Google, com ara aquest: “No he estat mai aquí, però li dono 5 pel simple tracte a la dona de les 15:37. L'heu posat al seu lloc”, o aquest altre: “No hi he anat, però pel que sembla té els seus treballadors amb contracte indefinit i complint el conveni, així que segur que el menjar està boníssim”.