Un dia més, els incendis forestals continuen arrasant diferents punts de la península Ibèrica enmig de l'onada de calor extrema. Des de fa diverses jornades, les dotacions de bombers de les comunitats autònomes afectades estan portant a terme intenses tasques d'extinció per tot el territori per mirar de sufocar els focs al més aviat possible. Segons mostren els mateixos bombers, com en el cas dels membres del cos de Jaén, les condicions marcades per les altes temperatures estan sent molt dures per als professionals, que estan rebent nombroses mostres de suport a través de les xarxes socials.

El tuit polèmic Entre els molts missatges respecte a això, un 'post' ha encès el debat a Twitter. La usuària @coello_marita ha compartit una fotografia d'un grup de bombers mirant d'apagar un incendi i l'ha acompanyat de la següent frase: «Mai veig una dona jugant-se la vida com aquests homes... ¿Aquí no gruny el Ministeri d'Igualtat?». Nunca veo a una mujer jugándose la vida como estos hombres....¿Aquí no gruñe el Ministerio de Igualdad? pic.twitter.com/Y8m1DXRyza — Marita Coello de Portugal (@coello_marita) 17 de julio de 2022 Indignació en les respostes Ràpidament, la publicació ha rebut múltiples interaccions. Un dels casos més cridaners ha sigut el de Vanessa Molina (@vanesamolinafde), una bombera forestal que ha defensat la professionalitat de les seves companyes: «Vens un dia amb mi??? Sí, sóc bombera forestal i en som moltes!! Deixeu de fer el ridícul i tapeu-vos una miqueta, si us plau», ha respost. Te vienes un día conmigo??? Si soy bombera forestal y somos muchas!! Dejad de hacer el ridículo y taparos un poquito,por favor??? — Vanessa 🌳🔥🚒 (@vanesamolinafde) 18 de julio de 2022 Motivos para no ver, estar ciego o no querer. He sido técnico de extinción durante 15 años. En ese tiempo he podido conocer a numerosas mujeres que se han dejado la piel en labores de extinción sin dejar lugar a dudas de su capacidad y profesionalidad.https://t.co/i3TNo4iIyo — Antístenes (@Antisteneskyon) 19 de julio de 2022 Disparitat en la professió Malgrat que aquest tipus de comentaris continuen apareixent sovint a les xarxes socials, es pot destacar que el debat sobre les desigualtats entre homes i dones als cossos d'extinció d'incendis no és ni de bon tros nou. La professió de bomber ha sigut històricament considerada com «una professió d'homes» i les dades mostren que, en l'actualitat, continua existint una diferència notable entre el percentatge de dones que es dediquen a aquesta professió i el d'homes. Per mirar de canviar aquesta situació, les institucions han aprovat diverses mesures al llarg dels últims anys. En el cas concret de Catalunya el Govern va aprovar al gener que un 40% de les noves places de mossos i de bombers es destinarien a dones amb l'objectiu de canviar aquesta tendència.