L'anunci d'una navarresa enamorada d'un mallorquí, publicat a la portada de 'Diario de Mallorca' durant quatre dies, ha tingut un gran ressò en els mitjans de comunicació. Des de grans capçaleres a programes de televisió s'han interessat per la història d'aquesta dona que busca l'home que la va conquistar el 6 de juliol passat a les festes de Sant Fermí i del qual no ha tornat a saber res. Va ser un 'txupinazo' d'amor. Per poder trobar-lo, una vegada passades les festes, es va posar en contacte amb el departament de Publicitat de 'Diario de Mallorca' i va enviar un text per inserir en un mòdul: «Mallorquí d'Alacant roba el cor a una navarresa el 6 de juliol en aquests Sanfermines. Al·ludit, escriu a l'Ap. 4122 Pamplona 31007, Navarra». En conèixer les tarifes, va decidir que l'anunci sortís en portada durant quatre dies, entre el 15 i el 17 de juliol. El mòdul va vestir els colors de la festa, fons vermell i lletres blanques. Per un preu inferior a 500 euros, la navarresa enamorada ha seduït de moment els mitjans de comunicació. 'La Hora de la 1', de TV1; 'Espejo Público', d'Antena 3; 'Todo es Mentira', de Cuatro, i Euskal Telebista han tractat l'assumpte.

Els tertulians els sorprenia que en l'era de les xarxes socials, es recorregués a un mètode considerat tradicional, com és un anunci en paper, per fer arribar un missatge d'amor. La directora de 'Diario de Mallorca', Marisa Goñi, va destacar en les seves intervencions en els esmentats programes que «a més de la força d'amor, aquest episodi demostra la força de la premsa local pel gran impacte aconseguit amb el missatge. Si no ets una persona coneguda, amb gaires seguidors, és difícil que el teu missatge cali. Tanmateix, amb aquesta estratègia, ha aconseguit que l'anunci sigui comentat en famílies, en bars, establiments de Mallorca... i en els principals programes de televisió. Té moltes possibilitats que el seu parament arribi a l'al·ludit». Des de diversos canals, es van interessar per la identitat de la dona, tot i que 'Diario de Mallorca' l'ha preservat, donant compliment a la seva voluntat de mantenir-se en l'anonimat. No obstant això, la dona va assegurar que, si rep notícies del seu estimat, ho farà saber.