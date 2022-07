L'acció protagonitzada per una monja a Nàpols s'ha fet viral: durant una sessió de fotos al carrer va separar a dues noies que s'estaven fent un petó, mentre anava dient «Què esteu fent? És el diable».

Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi. Italia, anno 2022



Les models Serena de Ferrari i Kyshan Wilson estaven posant per a un reportatge de la revista Not Yet i, en veure's separades per una monja indignada, van trencar a riure.