Un nadó elefant i la seva mare van ser rescatats aquest dimecres als voltants d'un parc nacional de Tailàndia després de desplomar-se per una rasa de dos metres de profunditat, van informar a Efe fonts veterinàries. Segons la veterinària Chanannya Karnjanasaka, que va auxiliar en l'operació de rescat, la cria, d'un any, va caure en un tub de drenatge d'un complex hoteler localitzat als voltants del Parc Nacional de Khao Yai, que està situat al nord-est de Tailàndia i a uns 200 quilòmetres de Bangkok.

Poc després, la mare, de deu anys, es va tornar «histèrica» i va haver de ser sedada per la metge, però a causa de les males condicions climàtiques igualment es va desplomar pel forat, que feia dos metres de llarg per tres d'ample.

Una vegada finalitzat el salvament, que es va allargar durant tres hores i va comptar amb equips d'un complex hoteler pròxim, líders comunitaris i agents del parc nacional, la veterinària va haver de prestar auxilis mèdics i «estimular el cor» de l'elefanta, que havia deixat de respirar a causa de l'impacte.

Rescatades i alliberades

«Ella va recobrar la consciència després que fos estimulada tant per mi com pel nadó, que insistia a succionar-li les mamelles,» va explicar la doctora a Efe per telèfon. Tot just recuperar-se, les autoritats del parc van alliberar els dos animals de tornada al bosc tropical on viuen. «Estem contents que mare i nadó estiguin fora de perill. Aquest és el resultat de l'ardu treball de totes les parts involucrades en el rescat», va celebrar Chanannya. El 2019, un total d'11 elefants van morir en estimbar-se per una cascada a Khao Yai, un incident que alguns activistes van atribuir a la pèrdua d'hàbitat dels paquiderms per l'acció humana.

Segons agrupacions de protecció dels animals, uns 3.000 elefants salvatges viuen en l'actualitat als boscos de Tailàndia amenaçats per la creixent desforestació, davant els 300.000 paquiderms que poblaven el país fa més d'un segle. Antigament, milers d'elefants eren utilitzats en la indústria fustera, però quan la tala es va prohibir el 1989 els paquiderms van començar a ser exhibits als carrers per demanar almoina i utilitzats en espectacles destinats al turisme.