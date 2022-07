TikTok ha fet tan famós a Emmanuel que fins i tot el famosíssim presentador de The Tonight Show, Jimmy Fallon, l'ha portat al seu programa. Tot va començar amb un vídeo que va penjar la seva cuidadora, Taylor Blake, que volia parlar de la seva feina a la granja, però l'Emmanuel, un emú (semblant a un estruç), travessava contínuament per davant d'ella tallant tots els intents. Al TikTok, Blake l'adverteix que s'aparti i l'emú ho fa, però després torna a posar-se al mig, mirant el mòbil que està gravant.

Ella l'adverteix que no faci el que està pensant, picotejar l'smartphone, i allà es troba la gràcia: l'au es comporta de tal forma que sembla que interromp a Blake intencionadament i vol ser ell el protagonista. Ja existeixen centenars de mems amb una frase que li dirigeix repetidament a l'emú la seva jove i simpàtica cuidadora: "Emmanuel, Don't do it!", però l'Emmanuel ho fa, al final pica el mòbil i cau la càmera.

És un vídeo curt i senzill però la simpatia de Taylor Blake, cuidador d'un piló d'animals (cérvols, llames, gallines, vedells) i també la de l'emú, és el que ha det que sigui totalment viral. La jove té més vídeos amb l'Emmanuel, també amb milers de visites. En un d'ells, l'emú repeteix la jugada d'interrompre-la constantment i per això és tan difícil de creure que no ho faci a posta. En un altre, ella l'abraça i l'agafa per l'ala tan petita que tenen, com la d'un colom, en unes imatges tendres que també tenen milers de visualitzacions.