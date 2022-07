Cobrar pel servei de terrassa és una cosa normal en molts establiments hostalers d'Espanya i Zamora no és l'excepció. El cridaner d'aquest cas ocorregut en un restaurant de Benavente (Zamora) i que ha tingut el seu ressò a les xarxes socials és que el cobrament per aquest plus en el compte no s'ha fet només una vegada sinó... cada vegada que els cambrers anaven a la taula a atendre el client! En aquest cas van ser tres les ocasions que els treballadors es van acostar als seus clients per a atendre les seves peticions.

No ha estat l'única sorpresa El cobrament per cada "passeig" del cambrer no ha estat l'única sorpresa que s'han emportat aquests comensals de Benavente a l'hora de rebre el seu compte. El rebut computa també un euro per l'ús dels coberts en demanar un ganivet i una forquilla extres per a tallar una torrada. I a tu, t'ha passat alguna vegada una cosa així?