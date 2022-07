La Policia Municipal de Zamora ha intervingut aquest dimarts després de l'avís de vianants que han vist com una parella d'ancians practicava sexe oral en un banc de la Plaza de la Marina, en ple centre de la ciutat, han confirmat a Efe fonts policials.

Els fets han tingut lloc en un dels bancs del passeig per als vianants de la Plaza de la Marina que és continuació de l'avinguda de Requejo de Zamora i han estat presenciats per alguns vianants que han captat l'escena amb fotografies i vídeos presos amb els seus telèfons mòbils que s'han difós a través de les xarxes socials, en els quals es veu com la dona practica una fel·lació a l'home. Fins al lloc s'han desplaçat agents de la Policia Municipal que han identificat a la parella, que podria ser denunciada per exhibicionisme.