Els menús infantils dels restaurants tendeixen a estar formats per menjars poc saludables: els fregits, arrebossats i ensucrats en solen ser els protagonistes; mentre que els nutricionistes defensen que haurien de menjar els mateixos aliments saludables que els adults. El menú infantil d'un restaurant de Segòvia ha reobert el debat després d'haver sigut compartit a les xarxes socials pel conegut compte 'Soy Camarero'.

«¿Què us sembla aquest menú?», pregunten, adjuntant una imatge del menú infantil de l'Hotel Restaurant Mirasierra de São Tomé del Puerto (Segòvia), en el qual apareixen uns plats «per a nens que es porten bé» i d'altres «per a nens que es porten malament».

El menú per als que es porten bé està format per croquetes o sopa de fideus de primer, mandonguilles o 'nuggets' de segon i, de postres, poden triar entre gelat, natilles o flam. Per contra, resulta que el menú per als que es porten malament té opcions més saludables que l'anterior: bledes ofegades de primer, peix bullit de segon. Així mateix, a tall de broma, substitueix les postres per anar «a la cuina a rentar plats».

Aquesta carta ha aixecat opinions diverses a les xarxes. Alguns usuaris han comentat indignats que això és «una broma de mal gust», que fa que els nens no tinguin una bona relació amb el menjar, i que vegin els plats saludables com un càstig. D'altres, han optat per treure-li ferro a l'assumpte, ja que la intenció és humorística.