Aquesta jove nord-americana s'ha fet viral a 'TikTok' en gravar sense saber-ho el seu acomiadament en el treball i retransmetre'l als seus seguidors en el que pretenia ser l'enregistrament d'una jornada de treball normal. Ashleigh Carter és coneguda en aquesta xarxa social per mostrar amb humor el seu dia a dia, les seves reflexions, els seus trucs de bellesa, opinions sobre botigues i restaurants i fins i tot com li van les seves cites de Tinder. La jove és escriptora i, segons va explicar als seus seguidors abans de ser acomiadada, treballa en l'empresa de mitjans digitals de Barstool Sports redactant i editant una 'newsletter'.

El vídeo comença quan la noia mostra el seu 'outfit' del dia davant del mirall i es disposa a sortir de casa. A més, també mostra el trajecte al treball, la seva oficina, la seva taula i fins i tot com es fa un cafè. No obstant això, el que ella no sabia és que aquell dia seria acomiadada, però lluny d'intentar ocultar-li-ho als seus seguidors, va decidir muntar un vídeo explicant-los com havia començat el dia i com va acabar. «Només volia mostrar com passava una jornada», admet. El vídeo ja compta amb més de 592.000 visualitzacions i 82.000 'likes'. Arran de la viralització del vídeo, milers de 'tiktokers' li van mostrar el seu suport amb missatges d'ànim.

Carter es recupera del desencís com sempre: explicant el seu dia a dia, ara com a aturada. En publicacions posteriors detalla com mata el temps, com fa rentadores i com s'entreté rentant-se les dents perquè té «tot el temps del món», diu.