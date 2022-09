El funeral d'Isabel II ha estat tot un esdeveniment que cap mitjà de comunicació ha volgut perdre's. Un d'ells ha estat OkDiario, el digital d'Eduardo Inda. La seva cobertura de l'enterrament de la reina serà recordada, no obstant això, per la ficada de pota d'una de les seves enviades especials a Londres, que va insultar a una nena.

La protagonista d'aquest moment és la periodista Andrea Aguado, qui es trobava davant el Westminster Hall per a explicar com el poble britànic estava acomiadant a la seva reina. Esperant amb la càmera davant i micròfon en mà, la reportera va pensar que ningú la veia -ni escoltava- quan va aparèixer la menor al seu costat, vestida amb un abric vermell. En les imatges, es pot apreciar l'expressió facial d'Aguado, clarament molesta per la presència de la nena. Uns segons després, pronuncia l'insult en veu alta: “Aquesta p*ta nena”.

El moment no va poder veure's en directe ni en diferit per l'audiència del mitjà, però es va difondre "internament", segons fonts coneixedores, i va arribar a difondre's massivament en les xarxes socials.

L'usuari de Twitter @Perocmo1 ha publicat el moment en aquesta xarxa social. El vídeo ja compta amb prop de dos milions de reproduccions i més de 80.000 ‘likes’, a més dels retuits i comentaris dels usuaris, la majoria d'ells en clau d'humor: “Podria ser jo perfectament”, comenta una, “mereix una pujada de sou”, fa broma un altre.

No obstant això, també hi han hagut usuaris que no s'han pres tan bé la reacció de la reportera, que ha eliminat el seu compte de Twitter. OkDiario, per part seva, encara no s'ha pronunciat sobre aquest tema.