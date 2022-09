Diumenge passat, centenars de persones es van afegir a la recollida de firmes a favor del castellà com a llengua vehicular que va organitzar la plataforma ‘Hablamos Español Baleares’ al carrer Sant Miquel.

L’organització va instal·lar una carpa des de les 11.00 hores fins a les 14.00 on van reivindicar l’espanyol en l’administració pública, especialment en l’educació i la sanitat, i diversos mitjans de Mallorca van acudir a cobrir la reivindicació.

De les notícies resultants, una ha cridat especialment l’atenció dels usuaris de Twitter, que l’han viralitzat pel seu titular. En aquest, es llegeix la cita del Salvador, «el primer pare que ha denunciat davant la Justícia el Govern pel 25%» del castellà: «La lluita del Salvador: ‘La meva filla se’n va als EUA a estudiar perquè a Mallorca tot és en català’».

Així comença la notícia que, al ser de pagament, qui no sigui subscriptor tan sols pot veure el titular i el subtítol i és més, al compartir-la a les xarxes, el primer que es veu és aquesta part de la notícia, cosa que ha incitat una onada de comentaris. La majoria recalquen que «als Estats Units tampoc es parla castellà», sinó que la llengua principal és l’anglès, per la qual cosa les declaracions han sigut criticades per part dels usuaris de Twitter.

Y en Massachusetts es en castellano pic.twitter.com/xAVHs7VSUl — Raquel (@RaqeulCarbalall) 20 de septiembre de 2022

Que mala suerte. En Mallorca todo es en catalán, no como en EEUU 🇺🇸 donde todos hablan en castellano perfectamente. pic.twitter.com/2dfS303LKY — 𝐭𝐡𝐞RED|ROBOT (@RedRobot64) 21 de septiembre de 2022

Que estudien inglés junto al castellano a nadie molesta, luego estudiar el idioma nativo de donde vives es un problema. Igual el problema es vivir ahí, vete a Madrid o cualquier comunidad only castellano y solucionado. Pudiendo saber hasta 3 idiomas y ser mas culto.. En fin 🫠 — Sai ⭐️ (@Sai012_) 20 de septiembre de 2022

Molts d’altres han defensat les declaracions del Salvador, ja que consideren que «l’anglès serveix més que el castellà o el català» i que fa bé a anar-se’n a estudiar als Estats Units.

Pues normal, si tiene que estudiar en una lengua que no es la suya, mil veces mejor en inglés que en catalán. Con el inglés puede ir por todo el mundo y con el catalán solo a un triangulito del sur de Europa. — Antonio Brotons 💚 (@xesterton) 20 de septiembre de 2022