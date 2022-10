Nani Unu no passa per un bon moment. Els seus vídeos a TikTok, on té gairebé 257.000 seguidors, ho demostren. O, almenys, ho simulen. En la xarxa social per excel·lència dels centennials, aquesta jove penja el seu dia a dia, que, segons les seves paraules, no ha estat un camí de roses. La gota que va fer vessar el got va tenir lloc el dilluns, quan va suplicar entre llàgrimes: «Necessito que algú em mantingui perquè no m'agrada treballar», va demanar als seus fans. No era cap 'fake' i el vídeo es va fer viral.

«Això és un crida a la solidaritat. No faria això si no fos realment urgent», va prosseguir desolada i entre sanglots. També va argumentar la seva petició: «Sento que vaig néixer per a una altra cosa. No sé. Necessito una solució. És molt difícil tot això», va confessar, alhora que mostrava, almenys de cara als seus seguidors, una aparent salut mental fràgil. En lloc de posar l'accent en el seu estat mental, els usuaris s'han pres amb humor el vídeo, que ja és viral: en tres dies, suma més de 9,5 milions de reproduccions i 570.000 'm'agrada'.

«Zero ofesa, 100% identificada», contesten els usuaris

A més de les seves paraules, allò que impacta del vídeo i el que l'ha fet viral entre els milions de publicacions que hi ha en la xarxa social, és la desolació i l'angoixa que mostra Nani. És cert que trobar una vocació i sentir passió per allò que fas a vegades no és fàcil. Li passa a ella i a milers de persones. Però d'aquí al prec de ser mantinguda hi ha un tros i així li ho han fet saber molts usuaris.

«Zero ofesa, 100% identificada», «jo necessito el mateix», «jo quan sona l'alarma per anar a la feina», «si us plau, jo també», són els comentaris més repetits entre els més de 22.000 que suma la publicació. A més, la seva peculiar súplica ha omplert els telenotícies del seu país.

Arma de doble tall: ara demana no difondre el vídeo

Nani ha aconseguit cridar l'atenció, però la seva petició no ha resultat: sense tenir feina ni ningú que la mantingui. A més, ha comprovat que les xarxes socials poden ser una arma de doble tall. En aquest sentit, ha publicat un altre vídeo amb l'etiqueta #stopbullying on demana que no es difongui el seu vídeo. No obstant això, ella no ho ha esborrat. «M'estan demanant entrevistes i no sé què dir per què em pregunten quina seria la meva feina ideal i no sé què dir. No hi ha cap», explica entre plors. Els usuaris ja no riuen i ara sí que es pregunten si això és una broma o no. Sigui com sigui, i pel seu bé, desitgem que trobi aviat una professió del seu grat.