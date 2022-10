Alexa, l'assistent virtual de veu d'Amazon, és un invent d'allò més útil per a moltes ocasions. Pots demanar-li que et posi música, que t'informi del temps o fins i tot que et recordi que tens una reunió a les 9. Però ningú havia caigut en què també podria ser útil per a descobrir una infidelitat. Una dona anomenada Jessica Lowman va mostrar en el seu perfil de TikTok com suposadament havia enxampat al seu xicot «enganyant-la» amb una altra. En un enregistrament de la seva pantalla, mostra el registre de les últimes ordres que Alexa havia rebut, i els enregistraments de veu de cada petició.

Així, Jessica hauria sentit la veu d'una dona que no era ella demanant-li a Alexa coses com, per exemple, que baixés el volum. Senyal que la seva parella hauria convidat en secret a aquesta persona a casa. @jessicalowman1 #EndlessJourney #cheatersgettingcaught #alexa #exboyfriend #liar #cheatingboyfriend #alexacaughtyou ♬ original sound - Jessica Lowman El vídeo de TikTok, que acumula més de nou milions de reproduccions, també s'ha omplert de comentaris, alguns d'usuàries que també han decidit repassar les ordres dels seus 'Alexas' i s'han endut una desagradable sorpresa. «Acabo de consultar el meu historial de veu i tinc llàgrimes en els meus ulls», diu una d'elles.