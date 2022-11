L’anomenen Sr. Li, però és un malnom. Es tracta d’una persona que ha guanyat 219 milions de iuans xinesos (més de 30 milions d’euros) a la loteria i ha decidit anar disfressada a recollir el premi perquè no se n’assabenti la seva família.

Però en contra del que podria semblar, el Sr. Li explica que no ho ha fet per gasiveria, sinó per una causa noble: perquè la seva dona i el seu fill no es tornin mandrosos.

«No ho vaig dir a la meva dona i fill [això del premi] per por que fossin massa complaents i no treballessin o no treballessin gaire en el futur», ha assegurat l’home al diari local ‘Nanning Evening News’.

Per evitar que el reconeguessin a les notícies, l’home s’ha disfressat com un dibuix animat i així ha posat a les fotos rebent el premi.

L’home, que va donar 5 milions de iuans (gairebé 700.000 euros) a obres de caritat, va comprar la butlleta guanyadora en una botiga a Litang, una ciutat d’uns 120.000 habitants.