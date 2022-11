S’acaba el temps per trobar l’afortunat apostador que es va emportar un premi de 8 milions d’euros de la Lotto del Regne Unit. El butlleta guanyador es va comprar a Wolverhampton, West Mids, per al sorteig del 18 de juny, i cinc mesos després encara no s’ha cobrat, informa The Sun.

Ningú s’ha presentat encara per reclamar la suma que canviarà la seva vida. La data límit de sis mesos per reclamar el premi és a només quatre setmanes de vèncer, deu dies abans de Nadal. Els números guanyadors del sorteig van ser l’11, el 14, el 36, el 39, el 42 i el 59. Els guanys no reclamats aniran a un fons per a causes benèfiques. Al setembre, Andy Carter, assessor sènior de guanyadors de la Loteria Nacional, va dir: «Continuem buscant el guanyador del gran premi de loteria de 7,4 milions de lliures que falta en el sorteig del 18 de juny del 2022». «El guanyador que faltava va comprar la butlleta a Wolverhampton i estem renovant la nostra crida als jugadors de Lotto a l’àrea perquè revisin les seves butlletes i tinguin l’oportunitat de reclamar un altre increïble premi de la Lotto».