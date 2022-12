Arturo Varela regenta la Funerària Ourense. Des de fa cinc anys, i amb la idea de «donar a conèixer el negoci», sorteja una panera de Nadal. Per als vius, és clar. Però sense perdre l'esperit mortuori: en lloc d'una panera de vímet és un taüt. «Era el que teníem més a mà», reconeix jocós. La part bona és que, en ser una caixa més gran, hi entren més productes i aquest any l'empresari ha tirat la casa per la finestra: entre els regals hi ha un patinet elèctric, un robot de cuina i un Satisfayer, a més d'altres regals, tots valorats en 2.500 euros. Si no t'ho creus, Varela ha posat orgullós amb el 'taüt-panera', que llueix a l'aparador del negoci, situat al petit municipi gallec de Barbadás, limítrof a Ourense.

El concepte d''assortiment variat' mai havia tingut tant significat com ara. Al taüt hi ha tot el típic d'aquestes dates: dues paletes de pernil, cava i vi, embotits, conserves gurmet, bombons, torrons i més dolços. Fins aquí, l'esperat i esperable. Però Varela va impulsar aquest sorteig com a reclam publicitari. Per diferenciar-se de la competència d'Ourense, on hi ha més d'una desena de funeràries, havia de sorprendre. I ho ha ben aconseguit.

Paperetes a 10 euros i només 333 disponibles

Malgrat l'èxit immediat que va aconseguir, i la prova és que ja vam escriure sobre això el 2018, Valero continua venent únicament 333 paperetes de la rifa, a 10 euros cada una. Reitera que no busca cap benefici econòmic, només notorietat (i algun nou client). «Només recupero el que hi he invertit. Tots els diners sobrants els donem a ApuntasTE, una associació que treballa amb nens amb autisme i les seves famílies», explica a EFE.

La tradicional panera de vímet ja no s'estila a Ourense. Algú de la zona ja es frega les mans amb l'original cofre de regals que li pot tocar. La butlleta premiada serà la que coincideixi amb els tres últims guanyadors del desè guanyador de la Loteria del Nen del 6 de gener. Al marge d'això, només falta saber si la persona afavorida també s'emportarà a casa el taüt.