El col·lectiu rus feminista Pussy Riot, que ja ha rebut penes de presó pels seus missatges provocatius a favor dels drets LGBT, el feminisme, la llibertat d’expressió i en contra de la repressió a Rússia, va triar ahir, la nit de Nadal al món cristià, per protestar de nou contra la guerra a Ucraïna.

En aquesta ocasió, han emès un vídeo musical amb la posada en escena del que elles defineixen com la seva «declaració contra la guerra» que va iniciar Vladímir Putin a Ucraïna. «Des del començament de la guerra, el 24 de febrer, es va introduir la censura militar a Rússia. Està prohibit anomenar «guerra» a una guerra, estan prohibides les publicacions de materials sobre la guerra que no hagin sigut verificats pel Kremlin», assenyalen les activistes en un comunicat que recull l’agència Efe. El videoclip acaba amb una de les Pussy Riot orinant sobre un retrat de Putin.

«¡Ves-te’n al diable, et direm la veritat!», afegeixen les intèrprets de punk-rock, que protesten a ritme de rap, en un tema que simbolitza la seva «ira, indignació i disconformitat», com «un crit desesperat de retret contra els sanguinaris titelles de Putin, dirigits per un veritable monstre caníbal, el lloc del qual és en la infinitat de ferotges flames infernals sobre els ossos de les víctimes d’aquesta terrible guerra.»

En el vídeo s’esquitxen imatges de maletes que vessen sang estratègicament situades en terrasses on gent adinerada pren refrescos o cafè, entrellaçades amb seqüències de bombardejos a Ucraïna, destrosses de la guerra, ninots trencats i soldats forçant la gent a caminar encongits, mentre se sent una tornada: «Mare, aquí no hi ha nazis, no miris la televisió».

La frase, que les Pussy Riot interpreten des del fons d’un soterrani excavat a terra al qual han baixat per unes estretes escales amb prou feines il·luminades –tapades les cares amb la seva característica màscara de llana amb tres forats, ulls i boca–, prové d’un soldat recluta rus capturat que, en una conversa telefònica amb la seva mare, li va dir exactament això.

«La propaganda russa enverina diàriament els cors de les persones amb odi. La llei d’agents estrangers s’utilitza per silenciar activistes d’oposició i periodistes, per aturar les activitats de les últimes organitzacions independents de drets humans», denuncien les activistes.