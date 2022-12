Violacions, pallisses, racisme... I ara una fel·lació enmig de la pista de ball. La discoteca Waka Sabadell, situada al polígon de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), no para de ser l’escenari d’episodis desagradables, malgrat que es tracta d’un local d’oci al qual també acudeixen menors d’edat, ja que sovint permeten l’entrada a partir dels 16 anys.

Des del 23 de desembre està circulant per les xarxes socials el vídeo d’una jove agenollada entre la gent, en plena discoteca, practicant-li sexe oral a un altre jove. Quan s’adona de la presència de mòbils gravant al seu voltant, el jove es puja els pantalons. De fons, sona la cançó de Bizarrap amb Quevedo. Es desconeix les substàncies que tots dos podrien haver consumit abans de l’escena, tot i que testimonis asseguren que anaven «molt borratxos».

Aquest estiu, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va tornar a suplicar a la Generalitat el tancament d’aquesta macrodiscoteca que fa anys que apareix als mitjans de comunicació pels seus episodis de violència, racisme i masclisme. En 12 mesos, Waka ha protagonitzat 160 actuacions policials, 46 agressions i 36 detencions, tres d’elles per violació. El 2019, el llavors conseller de Treball i Afers Socials, Chakir el-Homrani, va anunciar que denunciaria aquesta discoteca per un cas de racisme. Per ara, el local continua obert.