Les últimes hores s’han difós unes imatges d’allò més sorprenents; les d’un turisme perdut circulant per les obres que s’estan fent a la plaça de les Glòries, a Barcelona. En les imatges s’hi pot veure el cotxe transitant per sobre de les vies del tramvia, molt a prop de l’accés a l’estació de metro de l’L-1, davant la incredulitat d’alguns vianants que presencien l’escena en directe.

Aquests fets haurien passat dilluns a la matinada. En el moment del succés, ningú va aturar el vehicle, ni tan sols la policia, i és per això que va continuar circulant sense un rumb clar per aquesta zona prohibida. Per desplaçar-se en sentit Besòs, els cotxes s’han de desviar pel túnel subterrani de Glòries o per altres carrers, però en cap cas per la plaça mateixa, que actualment està en obres per reurbanitzar-la.

Circula en coche por las vías del tranvía



📹 Glòries, Barcelona pic.twitter.com/G4TiIuNZSt — SocialDrive (@SocialDrive_es) 8 de marzo de 2023

El vídeo del moment, compartit a Twitter per SocialDrive, s’ha omplert de comentaris, la majoria en to humorístic. Alguns no han pogut evitar comparar l’anècdota amb el que passa «diàriament» a Jaén, on el tramvia ha deixat de circular, almenys, fins al 2024; per tant, és habitual veure tota mena de vehicles passar sense problema per sobre de les vies inutilitzades.