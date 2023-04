L'agost de 2022, Sarah-Jayne Snow estava de vacances a Tenerife i quan va tornar a Escòcia va descobrir que no tornava sola. Aquesta jove escocesa no tenia parella i estava de vacances a Espanya com molts dels seus compatriotes durant la temporada d'estiu.

Una nit de marxa al Veronica's, local d'oci nocturn, va conèixer a un noi 10 anys menor que ella, així doncs, en aquell moment el noi tenia 19 anys i ella 29. Sarah-Jayne ara en té 30 i està punt de donar a llum, aquest mateix abril. Durant aquella nit, va confessar que va beure bastant d'alcohol igual que el noi que va conèixer i van decidir mantenir relacions sexuals consentides. D'aquell noi, no en recorda quasi res per l'estat d'embriaguesa amb el que estava. Sols recorda que treballava en el centre comercial Braehead de Glasgow, perquè no sap ni el seu nom ni té el seu telèfon. El que si que té i li pot servir és una fotografia seva, aconseguida mentre Sarah-Jayne feia una videotrucada amb la seva germana i va fer una selfie. #getthisonhisfyp #findhim #fyp #tenerife #glasgow #holiday ♬ Never Forget You - Noisettes @sarah.jayne.snow Anyone know this guy from Glasgow I met in Tenerife 5/6th August, he works in Braehead Shopping Centre (or did, not sure anymore) #helpmefindhim La noia escocesa demana ajuda penjant imatges de la seva panxa i les ecografies a través de TikTok perquè creu que tant el noi com la seva família tenen el dret de conèixer al bebè. Ella està convençuda que el pot criar sola i fins ara no ha fet pública la seva situació.