Després de dos anys separades, les dues influencers han decidit donar-se una nova oportunitat, perquè si hi ha amor, hi ha esperança. La seva ruptura va fer molt de mal, tant a elles com als seus seguidors, perquè ningú ho esperava. Estaven en diversos moments de la vida i no és que no s'estimessin, sinó que les situacions havien canviat i van haver de decidir trencar el seu compromís, però amb molt d'amor.

¿Per què les relacions amoroses fracassen amb facilitat el 2023? Les joves feia 7 anys que estaven juntes i 5 d'aquests, casades, la cosa pintava molt bé, però a vegades certes situacions en la vida poden fer que la cosa no acabi com esperàvem, però aquest no és el cas d'elles, ja que, després de quasi dos anys separades sembla que hi ha reconciliació. El 2021, Dulceida va explicar el motiu de la separació: "després d'uns mesos durs, tristos i de conversacions infinites, fa molt mal, veure com s'acaba, però l'amor continua entre nosaltres i sempre ho farà". Ja feia unes setmanes que hi havia rumors sobre la seva reconciliació, fa tres dies van penjar fotos juntes a les xarxes socials, però tot i això, cap de les dues ha confirmat, oficialment, la seva reconciliació. Però, se les ha vist a l'aeroport de Madrid- Barajas agafant un vol juntes. Així doncs... Rumb a l'amor!