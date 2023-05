Ahir es va celebrar la 'Primera Semifinal d'Eurovisió 2023' i com a tradició televisiva es va poder seguir per RTVE. 15 països van lluitar per aconseguir entrar a la 'Gran Final' d'aquest pròxim dissabte 13 de maig a Liverpool. Aquests han estat els 10 classificats en aquesta 'Primera Semifinal':

Portugal, Suïssa, Croàcia, Noruega, Israel, Sèrbia, Suècia, Finlàndia, Moldàvia i Txèquia

Ara queda la 'Segona Semifinal' que se celebrarà aquest dijous, en ella sortiran els altres aspirants per la 'Gran Final d'Eurovisió'. Espanya, Itàlia, Alemània, Regne Unit i Ucraïna ja estan classificats per rebre la 'Gran Final' i es trobaran amb tots els guanyadors d'aquestes dues semifinals.

La celebració del 67é 'Festival d'Eurovisió' es durà a terme al Regne Unit, però s'hauria d'haver celebrat a Ucraïna, ja que l'any passat va ser el país guanyador del festival. No s'ha pogut celebrar al país guanyador a conseqüència de la guerra que fa més d'un any està patint el país. I com a opció, s'ha decidit celebrar el festival al país subcampió de l'última edició, el Regne Unit.

Tres dones protagonitzaran el 'Festival d'Eurovisió 2023'

Les presentadores del festival, perquè tot són dones, concretament tres, seran Hannah Waddingham, actriu i cantant, Alesha Dixon, presentadora de televisió, cantant, ballarina i model i, Julia Sanina, cantant.

Segons les primeres impressions, hi ha dos països que sobresurten i tenen moltes cartes a l'hora de sortir com a guanyadors d'aquesta edició. Un és Suècia i l'altra Finlàndia. Però, no deixem de banda a la nostra protagonista espanyola, Blanca Paloma que demostrarà el seu art amb una posada en escena sorprenent.

Loreen de Suècia, torna a provar onze anys després del seu triomf amb la cançó "Euphoria". Ara porta una nova cançó que no deixarà indiferent, "Tattoo". La posada en escena de la sueca és impressionant, però els detalls els deixem per la 'Gran Final'.

Finlàndia amb Käärijä presenta un rap on apareix dins una gran capsa de fusta, on l'acompanyen els ballarins de "Cha Cha Cha" i a on amb les seves particularitats en la vestimenta marca una tendència espectacular: verd neó, collar de punxes i mànigues amples. Käärijä passa del rap al pop en la mateixa cançó, propiciant una festa assegurada.

Demà podrem saber els resultats de la 'Segona Semifinal' i el pròxim dissabte, la 'Gran Final' a RTVE. Molta sort a tots els participants i en especial a Blanca Paloma!