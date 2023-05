L'estrena de la segona temporada de 'Soy Georgina' ha generat un autèntic huracà. La luxosa vida de la influencer està donant molt a parlar, com també ho van fer les seves declaracions en la seva visita a 'El Hormiguero' on va acudir per parlar de tot el que es podria veure en la segona temporada del seu reality.

La seva faceta com a mare és una de les que més protagonisme té a la sèrie i Pablo Motos va voler conèixer com eduquen els seus fills sota "tants privilegis" i la influencer va donar una resposta que va generar una gran controvèrsia entre els espectadors. Georgina ha explicat el 'mètode' que fan servir perquè els seus fills mengin tot el que els hi posen al plat. "A vegades els poso vídeos de nens que no tenen menjar i els dic: 'mira, això és el que et pot passar'".

"Són nens molt educats, també et diré que no m'agradaria que els meus fills anessin picant els altres, així que em sento superorgullosa de l'educació que els estic donant", assegurava la influencer en explicar una història de quan un dels nens va sortir plorant de l'escola perquè un altre company l'havia picat. "Quan et pica un dels teus germans, m'ho dius a mi perquè si els dos un piqueu us castigaré a ambdós, però si a tu et piquen i tu no piques, no et castigaré a tu", explicava.

Segons la model, les paraules que va pronunciar al programa de Pablo Motos van ser aprofitades per alguns mitjans de comunicació, els quals van començar a publicar notícies sobre l'educació dels menors o el col·legi de Riad on estudien des de fa uns mesos. Una decisió que ha obligat la model a llançar un comunicat a través de les seves xarxes socials per esclarir la situació i defensar públicament el col·legi on estudien els seus fills.

"Alguns mitjans han publicat històries negatives sobre els nostres fills a l'escola i vull dir que són absolutament falses". "Els nostres fills estudien en un col·legi fantàstic, amb uns professionals meravellosos. Realment apreciem l'increïble treball que fan per nosaltres com a família i com a pares", ha detallat la model. "Han fet amics afectuosos i estan molt contents a la seva nova escola de Riad".

"Gràcies a Déu sempre hem tingut grans experiències a tots els països i a totes les escoles. Admirem cadascun d'ells", ha acabat dient.