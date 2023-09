Un alumne de sisè de primària s'ha convertit en l'autèntic protagonista del primer programa de la novena temporada d'"El Foraster" que va estrenar-se aquest dilluns i que s'ha rodat a Camprodon. L'infant, anomenat Biel, tot un polític en potencia, ha deixat bocabadat el presentador, Quim Masferrer, pel seu contundent discurs quan la seva àvia li ha retret a l'humorista que no hagi aconseguit convertir en una realitat una petició que va fer-li fa temps: que el tren arribés al municipi.

Masferrer explica a l'àvia i el net que ell no pot aconseguir que el tren arribi a Camprodon, sinó que han de demanar-ho a la Generalitat de Catalunya. Com a resposta, el petit, arrenca amb un discurs i uns gestos gens propis d'una persona de la seva edat. Assegura que ell entén que Masferrer no hi pugui fer res, però critica que la petició s'hagi de fer "als lladres de dalt, que ens roben cada dia". Llavors, l'àvia, incrèdula, gesticula pregant a silenci al nen per evitar que continuï.

Aquest nen serà historia viva de Catalunya en uns anys. pic.twitter.com/m4osXRUGZU — Alex (@alexmasdeu_) 18 de septiembre de 2023

El presentador, que no pot contenir el riure, demana al petit que esclareixi "qui són els lladres de dalt". "El Govern, que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona!", exclama el Biel, posant de nou en una situació compromesa a l'àvia, que de nou se senyala la boca amb un dit demanant silenci mentre tampoc pot evitar deixar anar una rialla. El Biel, ja sense que ningú pugui aturar-lo, es pregunta retòricament, "d'on creus que treuen els calerons? De les nostres butxaques! Ens roben".

L'infant explica que, a parer seu, fer política vol dir "ser una mica com un lladre" i "decidir les normes" que ha de seguir la comunitat. Conscient de la desimboltura del nen, l'humorista, li demana que enviï instruccions als polítics i els hi indiqui "què haurien de fer" per millorar, segons ell. L'infant considera que hi ha dos elements vitals a resoldre. Primer, recomana al Govern que "hauria d'aconseguir que la població estigués més orgullosa" de la seva feina. A banda, fa una clara petició: "els hi demanaria que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més". "És que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni per al pa de cada dia", lamenta el petit amb un veritable gest d'indignació a la cara.

El vídeo s'ha viralitzat en poques hores a les xarxes socials, on molts usuaris han compartit les seves reaccions a les paraules d'un infant que, en paraules de Masferrer, podria ser "el futur alcalde de Camprodon".