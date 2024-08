VÍDEO: El desagradable repte d'una influencer en un conegut supermercat

Hi ha reptes de tots els colors. N'hi ha de curiosos, adorables, perillosos i, és clar, també n'hi ha de desagradables. El 'trend', de la traducció a l'anglès que se sol emprar a l'entorn digital, del qual se n'han fet ressò recentment a les xarxes socials entraria dins d'aquesta última categoria.

El vídeo, la primera data de publicació del qual es remunta al mes de maig passat i que des d'aleshores ha estat denunciat per diversos usuaris, mostra una dona en un supermercat de la cadena Mercadona (es dedueix per l'aspecte dels seus carros i la secció de fleca) traient-se les calces i dipositant-la en un dels taulells al costat de diversos dels trossos de pa que hi ha a disposició dels clients. Tot això passa davant els ulls d'una altra clienta, que no dona crèdit a allò que està presenciant.

"Lamentable" o "fastigós" són algunes de les paraules que més es repeteixen entre els comentaris dels internautes, molts dels quals qualifiquen aquest acte com un "atemptat contra la salut".

Promoció per a OnlyFans

La protagonista d'aquest clip és la model i influencer britànica Chloe López (@chloejadelopez), que comparteix aquest tipus de contingut per promocionar el seu perfil a OnlyFans, plataforma que funciona per subscripció i on, en gran part, es comparteixen fotos i vídeos íntims o pujats de to.

Lluny de mostrar-se penedida o demanar disculpes, la creadora de contingut es delecta a través de les seves històries d'Instagram de l'abast que ha tingut el vídeo a xarxes socials, on li han plogut crítiques des de diferents parts del món.