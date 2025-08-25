Provoca un incendi en un local perquè el seu entrepà no du maionesa
Això va passar a Sevilla
Maria Rueda
El passat dimecres un bar d'un municipi de Los Palacios i Villafranca (Sevilla) va viure una situació surrealista. Un home, veí de Còrdova va decidir provocar un incendi en el restaurant perquè no li van donar maionesa.
Tot per no tenir maionesa
L'home, després de ser notificat per un cambrer que no tenia maionesa, no es va donar per vençut i ho va tornar a preguntar a una altra treballadora del bar, que li va contestar el mateix.
Va ser llavors quan el causant dels fets, a qui acompanyava el seu fill, va decidir anar a comprar benzina, tornar al local i preguntar per tercera i última vegada: “Segur que no hi ha maionesa?”.
L'únic afectat
Després de tornar-li a negar la salsa, l'individu va llançar la benzina sobre la barra i li va calar foc amb un encenedor. Immediatament, un cambrer va utilitzar un extintor per apagar les flames i els altres van intentar posar-se fora de perill, sortint corrent o refugiant-se al lavabo. Després del gran ensurt, es va comprovar que l'única persona afectada després de l'incident va ser el mateix causant.
Delictes de danys i incendi amb perill per a les persones
El detingut va ser arrestat per agents de la policia local gràcies a una treballadora del mateix bar, anomenat Las Postas, que l'havia seguit. Segons ha avançat 'La Voz del Sur', se li imputen delictes de danys i d'incendi amb perill per a les persones.
Ara com ara, en un moment en què s'investiguen els danys i es posa tot en ordre, l'Ajuntament i els veïns de Los Palacios i Villafranca han enviat tot el seu suport als treballadors de la cafeteria. José Antonio Caballero, el seu propietari, ha assegurat que “va ser una cosa surrealista”.
