Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya

Per què ho ha fet?

Pedro Sánchez tatuat a la cama d'una jove murciana

Pedro Sánchez tatuat a la cama d'una jove murciana / JOSÉ LUIS ROCA

Balma Simó

Els i les 'influencers' aprofiten les xarxes socials per mostrar les seves rutines, consells o per fer reptes, per exemple. En aquest cas us venim a presentar una jove 'influencer' amb un historial acadèmic brillant: 40 matrícules d'honor en Educació Social. A part d'un màster en Investigació, Avaluació i Qualitat en Educació a la Universitat de Múrcia. Amb tan sols 32 anys, Cristina Bernabé, la jove de Callosa de Segura (Alacant), ha creat polèmica per un dels molts tatuatges que s'ha fet: el nom del president del Govern, Pedro Sánchez en el genoll dret.

La 'influencer' no amaga la seva passió per la tinta, ja que té al voltant de 50 dissenys a la seva pell, tots carregats de simbolisme. Per exemple, al seu pit es pot llegir la paraula 'Bendita', envoltada de roses, mentre que a la cama llueix un cor que amaga el nom de Pedro Sánchez.

Un gest convertit en polèmica

En una entrevista al programa 'TardeAR', Cristina Bernabé ha explicat el motiu de la seva decisió, presa abans de les eleccions del 23J: "Estava en auge l'extrema dreta. Entre les dues candidatures que hi havia, vaig decidir tatuar-m'ho. Em va semblar icònic, generacional, un gest de complicitat, divertit... però no té gaire cosa més".

A més, la 'influencer' detalla que no es tracta d'una devoció exclusiva pel líder socialista: "Em tatuaria Gabriel Rufián, Óscar Matute, Irene Montero i Yolanda Díaz".

El seu estil directe genera tant simpaties com rebuig. N'és una prova els comentaris que inunden les xarxes socials: alguns l'aplaudeixen per la seva valentia, mentre que altres la critiquen durament amb missatges despectius sobre la seva intel·ligència i el seu físic.

Els comentaris són d'aquest tipus: "Hi ha carreres i carreres, i tipus de Màster. N'hi ha de regalats", "Sexy???? Més aviat 'choni'" o "Ets d'admirar🙌 una mostra de disciplina 👏❤️".

Més que un tatuatge

Cristina defensa que el debat públic ha minimitzat els seus veritables mèrits: "Se li està donant molta importància a un tatuatge que porto entre 50 que puc portar al meu cos. Porto la Medusa de Caravaggio i no vaig petrificant la gent, per exemple. I porto Britney Spears tatuada".

A més, reivindica que l'odi rebut no està lligat únicament al tatuatge: "Al final, vull matisar que l'odi que he rebut no és pel tatuatge. El primer odi que vaig rebre va ser publicar [...] les meves notes i dir 'guapa i llesta'. En el moment que una dona presumeix dels seus èxits, comença l'odi. M'hipersexualitzen constantment."

Una broma amb rerefons

La polèmica no ha impedit que la 'influencer' mostri el seu sentit de l'humor envers el tatuatge. La presentadora li va preguntar sobre si algun dia se'l trauria i ella va respondre amb ironia: "És molt més probable que em decebi qualsevol parella que em decebi Pedro Sánchez. Però si m'he de fer un 'cover', em posaria a sobre Óscar Puente", conclou Cristina Bernabé.

