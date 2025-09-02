Iker Jiménez i Carmen Porter: aquesta és la casa del pànic de Tenerife
La Casa Fuset va passar de ser una casa singular i apreciada, a ser tota una casa de terror
Jaime Pérez
Tots els territoris tenen històries a explicar o amagar. Així doncs, avui li ha tocat el torn a Tenerife. Aquesta illa amaga una història tenebrosa al nord-est del territori, concretament al massís d'Anaga. Allà s'hi va construir un habitatge esplèndid al voltant del 1940. Aquest estava enfilat entre barrancs de laurisilva i amb vistes obertes a l'Atlàntic.
Va pertànyer a un dels escriptors més reconeguts de les Canàries, va quedar envoltada de rumors per una suposada relació amb Francisco Franco i, després d'abandonar-lo, va alimentar un imaginari fosc: cròniques locals l'assenyalen com a amagatall d'un pres fugat i com a escenari de presumptes rituals esotèrics en anys posteriors.
Amb els murs avui vençuts per la vegetació i les pintades, la casa s'ha convertit en fita fascinant i pertorbadora per a curiosos i senderistes que recorren Anaga, reserva de la biosfera des del 2015.
Es tracta de la coneguda Casa Fuset (a la qual, de forma infundada, també s'anomena “Casa de Franco”). Aquesta és la seva història.
La finca
Al segle XVIII, la família d'Elena González de Mesa va adquirir uns terrenys a la zona del Moquinal, a l'actual Parc Rural d'Anaga.
González de Mesa es va casar el 1894 amb el famós escriptor Benito Pérez Armas, passant la propietat a mans del que també fos diputat a les Corts i president de la Diputació de Canàries. La finca funcionava llavors com la zona d'esbarjo de la família.
Després de la mort de l'escriptor el 1937, el seu gendre, el militar Lorenzo Martínez Fuset (de qui pren el seu nom l'edifici), va decidir construir a la dècada del 1940 un elegant habitatge aprofitant la pedra local i l'exuberant vegetació de laurisilva que caracteritza el massís d'Anaga.
Estructura
La nova edificació, de planta rectangular i sostrada amb bigues de fusta, comptava amb una àmplia galeria d'arcs i una terrassa amb vistes a la vall.
A l'exterior, unes escales de ciment comunicaven els diferents nivells del terreny, mentre que balcons correguts oferien panoràmiques del bosc de fayal-brezal i falgueres que envolten la finca.
Relació amb Franco
Durant els seus primers anys, la Casa Fuset va albergar celebracions familiars i trobades socials aprofitant la bellesa del seu paisatge, impulsats per la proximitat de Martínez Fuset amb importants figures del franquisme, encara que Francisco Franco no hi va residir mai.
La relació entre Fuset i la família Franco va alimentar rumors que el dictador hi va habitar durant un temps, però és fals, ja que quan Franco era Capità General de Canàries la finca encara estava en mans de Pérez Armes, que moriria un any després que s'iniciés la Guerra Civil, amb el més tard dictador ja fora de l'illa.
Esdeveniments paranormals
Als anys 80 la casa ja havia començat el seu deteriorament després de ser abandonada pels seus propietaris (la zona no és de fàcil accés, amb un recorregut a peu d'entre 30 i 45 minuts) i els seus murs van caure en l'oblit.
També en mans de grafiters, que van anar deixant símbols cabalístics. El pas del temps no va fer sinó alimentar llegendes sobre psicofonies, trets nocturns i suposats ritus satànics a l'interior. Tothom en aquesta part de l'illa coneix algú que coneix algú a qui va passar alguna cosa a la Casa Fuset.
Fins i tot va ser protagonista de programes de misteri com Quart Mil·lenni i Mil·lenni 3, la seva versió radiofònica. Més per motius propagandístics que per una investigació conscienciosa, aleshores al programa d'Iker Jiménez i Carmen Porter la van anomenar infundadament la "casa del pànic".
Refugi de l'assassí
És molt probable que part d'aquesta llegenda sobrenatural hagi vingut influïda per la història de l'assassí Dámaso Rodríguez Martín, anomenat El Brujo, que es va ocultar a la finca després d'escapolir-se de la presó de Tenerife.
El seu sobrenom li venia pel seu caràcter ombrívol, però també a la llegenda que practicava ritus ocultistes i tenia "poders". Va ser conegut per ser agressiu, manipulador i violent des de jove.
Va ser un dels criminals més coneguts de les Canàries pels crims que va cometre a l'illa als anys 80 i principis dels 90. La seva història combina violència, fugides, una llegenda fosca i una vida marcada per la marginació i la brutalitat.
El 1981, va assassinar una parella de turistes alemanys en una cova del nord de Tenerife. Deu anys més tard es va escapolir durant un permís penitenciari i, mentre va estar fugit, va assassinar una parella a casa seva a la muntanya de l'Esperança, i va deixar ferit de gravetat un familiar.
En la fugida va recalar a Casa Fuset, encara que si discuteix si va arribar a entrar a l'immoble o simplement es va amagar als terrenys de la finca. En ser descobert va emprendre la fugida, però finalment va ser abatut per la Guàrdia Civil el 19 de febrer de 1991, després d'un tiroteig a la muntanya.
La connexió amb aquest lloc va alimentar la llegenda tenebrosa que envolta la casa, ja que és una zona aïllada i misteriosa, ideal per amagar-se.
Com arribar
- Inici: Des de la zona de la Muntanya de Las Mercedes, accedeix a la Pista del Moquinal. Podeu deixar el cotxe a prop del Mirador de Zapata o a l'entrada de la pista si hi ha lloc.
- Camí: Pren el Sender PR-TF 2.3 (El Moquinal - Las Mercedes), i en un dels seus desviaments accedeixes a la senda que porta directament a la Casa Fuset.
- Temps aproximat: 30-45 minuts caminant (anada).
- Dificultat: Fàcil a moderada, encara que el terreny pot estar relliscós en època de pluges.
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Els xàfecs d'aquesta matinada deixen registres d'entre 80 i 30 litres a les comarques gironines