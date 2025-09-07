Aquest és el canvi radical que ha fet estèticament l'home més tatuat del món
Més de 170 tatuatges
Ricardo Castelló
Hi ha persones que es fan "famoses" per un repte, una curiositat, o una manera de fer. Aquest és el cas del brasiler Leandro de Souza, que es va "decorar" el seu cos amb 170 tatuatges, tapant el 95% de la seva pell.
Tot i tota la fama que va guanyar per tots els seus tatuatges, de Souza ha decidit prendre una decisió radical: tornar al seu estat natural. El brasiler, amb la cara inclosa plena de tatuatges, s'està sotmetent des de fa uns quants anys a un tractament amb làser per eliminar cadascuna de les seves marques.
Un dels principals motius que el va fer canviar la seva imatge va ser la seva recent conversió a la religió evangèlica. De Souza va començar a tatuar-se als 13 anys amb l'objectiu de recrear una obra d'art a tot el cos. Tot i això, ja s'ha cansat de veure's així.
El jove va compartir un vídeo al compte d'Instagram on mostra els primers resultats de les sessions. El brasiler va admetre a les xarxes que ara sent que la seva "dignitat ha estat restaurada".
De Souza va veure la llum després d'aconseguir una feina, en observar com el seu entorn més proper va reaccionar de manera positiva. A banda, ell no ha tingut una vida senzilla, ja que va viure fa deu anys un divorci que el va portar a consumir cocaïna i posteriorment LSD i èxtasi.
No suportava la vida que portava. Em vaig transformar en una atracció, com un animal de circ"
Una de les coses que té clar és que “el primer pas és acceptar que no ho pots fer sol, que ets un addicte”. En conseqüència, va decidir canviar perquè "vaig trobar una cosa una mica més gran que jo. Ara predico i busco transmetre esperança".
El canvi d'imatge no és fàcil, ja que es necessita temps. Actualment, fa cinc sessions de les vuit que necessita i cadascuna es realitza cada tres mesos. "Fa molt més mal que fer-los. Tres vegades més, fins i tot amb anestèsia", va assegurar.
