La realitat de la nit eivissenca explicada per un tiktoker

Anar a Eivissa a l'estiu és una bogeria i tot un luxe. Els preus són bastant elevats en allotjaments, restauració, transport i vida nocturna. L'illa, en gran manera, viu del turisme d'estiu. Les seves magnífiques platges i la festa nocturna són el que més criden l'atenció de la zona.

Un dels principals atractius de l'illa són les seves discoteques, que han aconseguit un estatus gairebé mític a la cultura electrònica mundial. Llocs com Ushuaïa, Amnèsia, Hï, UNVRS o Pacha no només ofereixen música, sinó també experiències exclusives amb DJs de renom internacional, produccions visuals d'alt nivell i serveis VIP que justifiquen —en part— l'alt cost de l'entrada, que pot superar fàcilment els 70 euros per persona.

Tot i això, hi ha qui encara, a hores d'ara, se sorprèn amb els preus. És el cas del creador de contingut Juanki Municio, amb més de dos milions de seguidors a TikTok. En un vídeo recent s'ha mostrat sorprès pels preus elevats que tenen alguns serveis a l'illa.

"En quin moment costen això tres sucs i una ampolla d'aigua?", pregunta mentre ensenya el compte que acaba de pagar i li ha costat 55 euros. Al que afegeix: "Aquí quant cobra la gent per treballar? T'ho juro que no ho entenc".

I va més enllà: "Ahir vam anar a una discoteca, vam comprar cinc entrades... Miro el datàfon i veig: 650 euros. Pago i pregunto per les copes. I em diu: Com que copes?", explica el tiktoker. "Com? Que no em doneu ni copes?", pregunta al·lucinat.

El vídeo de Municio ja acumula més d'un milió de visualitzacions a la xarxa social i, una vegada més, els comentaris no s'han fet esperar. "Eivissa és per anar una vegada, treure't la ximpleria i no tornar a la vida", comenta un usuari.

@juanki.municio

No tiene sentido lo siento mucho 😭

♬ original sound - Juanki Municio

