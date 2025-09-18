Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La tragèdia apunta aquesta història: un hipopòtam bolca una embarcació amb onze persones a bord

Nenes, dones i un bebè anaven en aquesta embarcació

Compte amb els hipopòtams

Compte amb els hipopòtams / byrdyak

France Presse

Fa una setmana aproximadament, un hipopòtam va bolcar una canoa al riu Sassandra, al sud-oest de la Costa d'Ivori.

Aquest fet va provocar que desapareguessin 11 persones, entre elles un nadó, nenes i dones. Aquestes han estat les declaracions de Myss Belmonde Dogo, ministra de Solidaritat.

L'incident va passar un divendres a la matinada a la localitat de Buyo, ha explicat, i ha afegit que tres persones van sobreviure i que "la recerca continua amb l'esperança de trobar les víctimes desaparegudes".

Espècie perillosa

Segons un estudi realitzat el 2022 per acadèmics ivorians, l'hipopòtam és l'espècie "més freqüentment esmentada" en incidents amb humans que causen morts o lesions.

La seva població s'estima en uns 500 individus, distribuïts a diversos rius del sud del país, en particular el Sassandra i el Bandama. Tot i això, els naufragis mortals d'embarcacions no són rars a la Costa d'Ivori, sovint a causa de canoes sobrecarregades utilitzades per al transport de passatgers.

A l'abril, dotze nens i adolescents es van ofegar després de la bolcada d'una canoa a la llacuna a prop d'Abidjan.

