La tragèdia apunta aquesta història: un hipopòtam bolca una embarcació amb onze persones a bord
Nenes, dones i un bebè anaven en aquesta embarcació
France Presse
Fa una setmana aproximadament, un hipopòtam va bolcar una canoa al riu Sassandra, al sud-oest de la Costa d'Ivori.
Aquest fet va provocar que desapareguessin 11 persones, entre elles un nadó, nenes i dones. Aquestes han estat les declaracions de Myss Belmonde Dogo, ministra de Solidaritat.
L'incident va passar un divendres a la matinada a la localitat de Buyo, ha explicat, i ha afegit que tres persones van sobreviure i que "la recerca continua amb l'esperança de trobar les víctimes desaparegudes".
Espècie perillosa
Segons un estudi realitzat el 2022 per acadèmics ivorians, l'hipopòtam és l'espècie "més freqüentment esmentada" en incidents amb humans que causen morts o lesions.
La seva població s'estima en uns 500 individus, distribuïts a diversos rius del sud del país, en particular el Sassandra i el Bandama. Tot i això, els naufragis mortals d'embarcacions no són rars a la Costa d'Ivori, sovint a causa de canoes sobrecarregades utilitzades per al transport de passatgers.
A l'abril, dotze nens i adolescents es van ofegar després de la bolcada d'una canoa a la llacuna a prop d'Abidjan.
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- Detenen un home de 61 anys a Cornellà del Terri per l’atropellament mortal a Tordera
- Condemnat a 8 anys de presó Santi Fuentes, el gironí acusat de la criptoestafa més gran d'Espanya