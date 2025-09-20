Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una tiktoker determina quin menjar és millor: l'equatorià o l'espanyol

El seu vídeo s'ha viralitzat

Quin país té la millor gastronomia?

Quin país té la millor gastronomia? / freepik

Alexandra Costa

La cultura gastronòmica ha traspassat les fronteres i actualment, països de tot el món competeixen per veure quina és la millor gastronomia. Cada regió té plats o productes típics que s'estan exportant arreu dels territoris.

D'això en parla la 'influencer' Anastàsia Victòria, que compta amb gairebé 500.000 seguidors al seu perfil de TikTok. Victòria és una noia equatoriana d'origen rus que viu a Barcelona, i en un dels seus vídeos recents ha parlat de la gastronomia del país on resideix, i ella és llatinoamericana: "La gastronomia d'Espanya és deliciosa, però jo soc equatoriana...".

Menjar equatorià o espanyol?

La creadora de contingut respon a un comentari d'un noi espanyol que li deia que, en termes gastronòmics, no hi ha país millor que Espanya: "No hi ha país que tingui millor música i gastronomia que Espanya, diguin el que diguin... la resta es pot debatre, però menjar i música, no", deia el comentari.

Al vídeo original, Victòria deia que el menjar equatorià és millor que l'espanyol. En aquest nou vídeo, confessava perquè escollia el menjar del país sud-americà en comptes de l'espanyola.

"Sempre escolliré les meves arrels"

"El menjar espanyol és deliciós, ningú diu que no, però soc equatorià"; apunta Victòria. "M'encanta el cebiche, "l'encebollat," "el locro"... he menjat menjar equatorià tota la meva vida, em recorda la meva família i d'on vinc. No tinc dubte que el menjar espanyol és molt bo, hi ha moltes coses en què Espanya és millor que l'Equador, però en temes de gastronomia, sempre triaré les meves arrels, perdó", matissa.

@anastasiavictoriav Respuesta a @david comida ecuatoriana vs española? 😱👀 #ecuador #españa #gastronomiaecuatoriana #gastronomiaespañola ♬ Ecuador - Original Radio Edit - Sash!

