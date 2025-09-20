Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La veritable història de la protagonista de la 'kiss cam' de Coldplay

El seu marit fa unes declaracions al respecte

La parella enxampada en el concert

La parella enxampada en el concert / Lucía Feijoo Viera

Les imatges que van fer la volta al món per presumpta infidelitat o bé relació entre dos treballadors d'una mateixa empresa ara posades sobre la taula. El marit de la dona enxampada (Kristin Cabot, exdirectora de Recursos Humans d'Astronomer) a la 'kiss cam' de Coldplay amb un altre home, Andy Byron, CEO de la mateixa empresa, explica la fi del seu matrimoni.

Segons va avançar el mitjà 'Daily Mail', Kristin Cabot va formalitzar el tràmit de divorci del seu marit, Andrew Cabot, el 13 d'agost passat a Portsmouth, New Hampshire. Tot i això, cap dels dos no s'havia pronunciat públicament sobre la decisió que han pres tots dos.

Una portaveu d'Andrew ha declarat ara a la revista 'People' que ell i Kristin "es van separar de manera privada i amistosa diverses setmanes abans del concert de Coldplay". "La seva decisió de divorciar-se ja estava en marxa abans d'aquella nit", ha explicat la portaveu. "Ara que la sol·licitud de divorci és pública, Andrew espera que això doni un tancament respectuós a les especulacions i permeti a la seva família la privadesa que sempre han valorat", ha afegit.

Andrew, de 61 anys, és el director executiu de l'empresa Privateer Rum. A més a més, té dos fills d'un matrimoni anterior, però ell i Kristin no tenen fills en comú.

Els fets

El comentat moment va tenir lloc el 16 de juliol durant un concert del grup a Massachusetts. La càmera del xou va apuntar Byron i Cabot justament quan estaven abraçant-se de manera acaramel·lada. En ser conscients de la situació, es van separar de manera molt sospitosa. Aquest incident es va viralitzar a les xarxes socials i ràpidament es va descobrir que tots dos treballaven a Astronomer i que tenien les seves respectives parelles.

Davant l'incident, l'última cosa que se sabia era que Byron havia renunciat com a director executiu i que, per tant, Kristin va abandonar la companyia al cap de pocs dies.

