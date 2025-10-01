Multen un home per deixar el gos al volant a 190 km/h
Una càmera de trànsit a Rússia va captar un vehicle circulant molt per sobre del límit amb un corgi al volant
Les infraccions per excés de velocitat són habituals arreu del món, però a Rússia s’ha viscut un cas insòlit: un cotxe circulava a 187 km/h en una zona limitada a 50, i al volant hi apareixia un gos de raça corgi.
La imatge, captada per una càmera de trànsit, ha despertat dubtes sobre si hi havia una persona amagada al seient del conductor o si el cotxe funcionava amb algun sistema d’assistència automàtica. Sigui com sigui, les autoritats han confirmat que el propietari s’enfronta a sancions severes.
A Rússia, conduir a més de 80 km/h per sobre del límit pot comportar una multa d’uns 7.500 rubles (prop de 77 euros) i la retirada del permís de conduir durant sis mesos. A més, si hi ha reincidència, les sancions poden ser encara més altes, incloent suspensions més llargues o multes majors.
El cas ha tingut una gran repercussió mediàtica pel seu to insòlit, però les autoritats recorden que anar a velocitats extremes posa en risc la vida del conductor, dels passatgers i de la resta d’usuaris de la via.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant