Multen un home per deixar el gos al volant a 190 km/h

Una càmera de trànsit a Rússia va captar un vehicle circulant molt per sobre del límit amb un corgi al volant

Bruna Segura

Girona

Les infraccions per excés de velocitat són habituals arreu del món, però a Rússia s’ha viscut un cas insòlit: un cotxe circulava a 187 km/h en una zona limitada a 50, i al volant hi apareixia un gos de raça corgi.

La imatge, captada per una càmera de trànsit, ha despertat dubtes sobre si hi havia una persona amagada al seient del conductor o si el cotxe funcionava amb algun sistema d’assistència automàtica. Sigui com sigui, les autoritats han confirmat que el propietari s’enfronta a sancions severes.

A Rússia, conduir a més de 80 km/h per sobre del límit pot comportar una multa d’uns 7.500 rubles (prop de 77 euros) i la retirada del permís de conduir durant sis mesos. A més, si hi ha reincidència, les sancions poden ser encara més altes, incloent suspensions més llargues o multes majors.

El cas ha tingut una gran repercussió mediàtica pel seu to insòlit, però les autoritats recorden que anar a velocitats extremes posa en risc la vida del conductor, dels passatgers i de la resta d’usuaris de la via.

