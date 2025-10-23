Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
Una jove de 23 anys criada a Girona formarà part del popular reality de Telecinco
La novena edició de La isla de las tentaciones està a punt d’estrenar-se a Telecinco i ja es comencen a conèixer alguns dels noms que en formaran part. Entre ells, hi ha una participant amb arrels gironines que arribarà disposada a revolucionar l’illa.
El grup audiovisual Mediaset España ha convocat els mitjans per a la presentació oficial del programa el dilluns 27 d’octubre, un detall que fa pensar que l’estrena és imminent. El format, conduït per Sandra Barneda, tornarà a posar a prova diverses parelles, mentre un grup de solters i solteres intentarà fer trontollar la seva confiança.
La nova concursant, que estudia Administració i Finances, es defineix com una persona amb molta autoestima i ganes de divertir-se. “No és que em vulgui, és que m’estimo”, afirma en la seva carta de presentació, on també es mostra fiestera i apassionada. En el seu vídeo de presentació, deixa clara la seva intenció: “Soc foc pur i vinc a fondre tota l’illa”.
Es tracta de Vita, una jove nascuda a Etiòpia però criada a Girona, que serà una de les solteres de la nova edició del popular reality de Telecinco.
