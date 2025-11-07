Les xarxes bullen: L’Escolania de Montserrat canta en castellà en el nou disc de Rosalía
La filtració del disc desperta crítiques pel fet que el cor canti en castellà en lloc de català
La publicació anticipada a les xarxes del nou disc de Rosalía —previst oficialment per demà— ha generat controvèrsia a Catalunya arran de la participació de l’Escolania de Montserrat en una de les peces. El tema, titulat Magnolias i enregistrat en castellà, ha estat objecte de debat i crítiques a les xarxes socials i entre diversos referents del món cultural.
La col·laboració amb el cor infantil montserratí era una de les més destacades del treball, que també incorpora una cançó en català i fragments en altres idiomes. Tot i així, part del debat s’ha centrat en el fet que l’Escolania no hagi cantat en català, en un moment en què sectors socials i culturals reivindiquen una major presència i protecció de la llengua pròpia en espais internacionals.
Diverses veus han expressat que es tracta d’una oportunitat perduda per projectar el català al món, assenyalant el valor simbòlic de Montserrat per a la cultura catalana. Alguns intel·lectuals han considerat la decisió “dolorosa” o “desencertada”.
Per contra, altres opinions han defensat la normalitat de la tria lingüística. Bernat Vivancos, ex-director de l’Escolania, ha recordat que el cor interpreta habitualment peces en diverses llengües, com el castellà i el llatí, i que això no qüestiona “la identitat ni la tradició” de la institució.
El disc de Rosalía, filtrat abans del llançament oficial, ja acumula comentaris i valoracions a les xarxes.
