Viral: Entra en un supermercat de Qatar i s'indigna amb el que veu a les prestatgeries de detergents
El vídeo de @paudalli mostra com tots els detergents d’un supermercat de Doha porten la imatge d’una dona amb vel, fet que ha encès el debat sobre els estereotips de gènere
La tiktoker @paudalli ha provocat un intens debat a les xarxes després de publicar un vídeo gravat en un supermercat de Doha (Qatar). En les imatges, la creadora mostra diversos productes locals, però el que més li va cridar l’atenció va ser que tots els detergents i productes de neteja exhibien la imatge d’una dona amb vel.
Segons explica, aquesta coincidència li va semblar impactant i simbòlica, ja que tots els envasos utilitzaven una mateixa figura femenina. Diversos usuaris han interpretat aquesta representació com una mostra dels estereotips de gènere encara presents en aquella societat.
El vídeo ha rebut nombroses reaccions: alguns internautes han ironitzat sobre la sorpresa de la tiktoker, mentre que altres han coincidit amb la seva crítica, lamentant la manca de diversitat i la repetició d’un únic model de dona.
Aquest cas ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la representació femenina en la publicitat i el consum, un tema cada cop més present també a Catalunya, on moltes marques busquen imatges més inclusives i allunyades dels rols tradicionals.
