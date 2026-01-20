El gran ensurt de la seva vida: una dona es desperta amb una serp de més de dos metres al llit
Rachel Bloor, resident a Austràlia, va viure una experiència aterridora quan una pitó va aparèixer de matinada dins del seu llit
Rachel Bloor, veïna d’Austràlia, va viure un dels moments més angoixants de la seva vida quan es va despertar de matinada amb una serp pitó d’uns 2,5 metres dins del seu propi llit. El succés, que ella mateixa va explicar posteriorment, va provocar-li un gran ensurt.
En obrir els ulls, la dona va notar un pes intens sobre el pit i, pensant que era el seu gos, va intentar acariciar-lo. Tanmateix, en lloc de sentir pèl, va tocar un cos gran i lliscant, cosa que la va alarmar immediatament.
El seu marit va encendre la làmpada de l’habitació i, en aixecar els llençols, va confirmar les sospites: una serp gegant s’havia colat al llit matrimonial. Rachel va descriure el moment com una situació “realment surrealista”, preguntant-se si allò estava passant de debò.
Tot i el pànic inicial, la dona, acostumada a conviure amb aquest tipus d’animals, va aconseguir mantenir la calma i allunyar-se de la serp sense moviments bruscos. Segons va explicar, conservar la serenitat va ser clau perquè l’animal no reaccionés de manera agressiva.
La serp hauria entrat a l’habitació a través de les reixes de la finestra, situada just a sobre del llit, fet que explica com va acabar damunt del seu pit. Finalment, l’animal va abandonar l’habitatge al cap de poca estona i no es van registrar ferits, tot i que la parella no oblidarà fàcilment l’ensurt viscut.
