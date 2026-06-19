Bogeria al Mundial: un sol bar ven més de 45.000 cerveses durant un partit
L’establiment, situat a tocar de l’estadi d’Arlington, va registrar una jornada històrica coincidint amb el duel entre Anglaterra i Croàcia
Xavi Espinosa
El Mundial de futbol no només genera espectacle sobre la gespa. També mou milers d’aficionats, omple bars i dispara el consum allà on es disputen els partits. Una de les imatges més sorprenents d’aquesta edició arriba des de Texas, on un únic establiment va aconseguir vendre 45.349 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia.
La xifra ha causat sorpresa arreu del món perquè equival a vendre més de trenta cerveses per minut durant una jornada sencera. Segons els responsables del local, es tracta d’un dels registres més elevats que han assolit mai coincidint amb un esdeveniment esportiu.
Un ambient de Mundial que va desbordar totes les previsions
El partit es disputava a l’AT&T Stadium d’Arlington, un dels grans escenaris del torneig. Milers d’aficionats anglesos i croats es van desplaçar fins a la ciutat per seguir el debut de les seves seleccions i molts van aprofitar les hores prèvies i posteriors al partit per reunir-se en bars i zones d’oci dels voltants.
Un dels punts neuràlgics va ser el conegut Texas Live!, un gran complex d’entreteniment esportiu situat molt a prop de l’estadi. Segons dades facilitades pel mateix establiment, durant aquella jornada es van servir 45.349 cerveses, una xifra que supera la registrada en molts altres esdeveniments esportius de gran format.
L’afluència massiva de públic es va veure afavorida també per les altes temperatures registrades a la zona. Molts aficionats van buscar espais amb aire condicionat on poder veure el partit, menjar i beure abans de tornar a l’estadi o continuar la celebració després del xiulet final.
Més que un partit de futbol
Els responsables del local han assegurat que el volum de negoci generat durant aquesta jornada va superar fins i tot algunes cites dels Dallas Cowboys, l’equip de futbol americà que acostuma a omplir l’estadi durant la temporada de la NFL.
Aquest tipus de dades mostren fins a quin punt el Mundial s’ha convertit en un fenomen global que va molt més enllà del terreny de joc. Hotels, restaurants, bars, transports i comerços es beneficien de l’arribada de milers de visitants disposats a viure l’experiència futbolística al màxim.
En ciutats que acullen partits, l’impacte econòmic pot ser milionari, especialment quan hi participen seleccions amb una gran capacitat de mobilització de seguidors.
La passió anglesa pels pubs continua intacta
Si hi ha una afició associada tradicionalment als bars és la d’Anglaterra. La cultura del futbol i dels pubs forma part de la identitat esportiva britànica des de fa dècades. Veure els partits amb una cervesa a la mà, comentar les jugades amb altres aficionats i convertir cada partit en una celebració col·lectiva és gairebé una tradició nacional.
Això ajuda a entendre per què els partits de la selecció anglesa acostumen a generar xifres espectaculars de consum allà on es disputen. En aquest cas, però, la magnitud del registre ha anat molt més enllà de l’habitual.
Més de 45.000 cerveses en un sol dia és una xifra difícil d’imaginar. Però en un Mundial, amb milers d’aficionats, temperatures elevades i una ciutat bolcada amb el futbol, sembla que qualsevol rècord és possible.
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