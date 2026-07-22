Es viralitza la caiguda de Juan «El Mákina» en plena celebració d’Espanya al Mundial
El popular aficionat de Blanes va perdre l’equilibri mentre tocava el bombo durant un partit de la selecció espanyola d’una ronda eliminatòria anterior a la final
La passió de Juan «El Mákina» per la selecció espanyola ha tornat a traspassar les fronteres de Blanes. Un vídeo en què el conegut aficionat cau mentre celebra una acció d’Espanya durant el Mundial de futbol del 2026 s’ha començat a compartir amb força a les xarxes socials.
Les imatges no corresponen a la final del Mundial, sinó a un partit anterior disputat per Espanya durant una de les rondes eliminatòries del campionat. En el vídeo es pot veure Juan animant els aficionats i tocant el seu inseparable bombo enmig de l’eufòria.
Durant la celebració, el popular seguidor perd l’equilibri i acaba caient a terra. L’incident va quedar en una anècdota i Juan va poder continuar participant en la festa.
Un aficionat inconfusible
Juan «El Mákina» és un dels seguidors més coneguts de la selecció espanyola a les comarques gironines. Propietari del bar La Costa de Blanes, viu els partits d’Espanya amb una posada en escena difícil de confondre: llueix un tricorni de la Guàrdia Civil i marca el ritme dels càntics amb un bombo.
La seva afició va començar fa més de dues dècades com una tradició familiar. Amb el pas dels anys, va traslladar aquesta passió al seu establiment, que s’ha convertit en un punt de trobada habitual per als seguidors de la selecció.
«M’omple molt la selecció», explicava Juan en una entrevista concedida a Diari de Girona. La seva energia durant els partits i la capacitat per animar el públic l’han convertit en una figura molt coneguda entre els clients del local i els veïns de Blanes.
Ara, el vídeo de la seva caiguda durant una eliminatòria anterior a la final torna a situar aquest singular aficionat blanenc al centre de l’atenció. Una escena imprevista que reflecteix la intensitat amb què Juan «El Mákina» viu cadascun dels partits de la selecció espanyola.
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