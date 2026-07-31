Una jubilada es construeix una cabana al bosc de Girona i hi viu amb una pensió de 800 euros
Aquesta dona de 71 anys assegura que va deixar el pis de lloguer, va aprendre construcció mirant tutorials i ara viu envoltada de natura
L'encariment de l'habitatge ha portat moltes persones a buscar alternatives per reduir les despeses fixes. Entre elles hi ha el cas d'una jubilada de 71 anys que, amb una pensió mensual de 800 euros, va decidir abandonar el lloguer i instal·lar-se en una cabana construïda per ella mateixa en una zona de les comarques gironines.
La protagonista, coneguda a les xarxes socials com a Yaya Bushcraft, explica que aquesta decisió li ha permès destinar una part molt més gran dels seus ingressos a cobrir les despeses quotidianes i viure, segons assegura, amb més tranquil·litat.
Va aprendre a construir als 68 anys
Un dels aspectes més sorprenents de la seva història és que no tenia experiència prèvia en construcció.
Segons explica en una entrevista difosa a les xarxes socials, va començar a aprendre quan tenia 68 anys, consultant tutorials a internet i posant en pràctica els coneixements adquirits.
Amb el pas del temps va aconseguir aixecar quatre petites cabanes, destinant-hi menys de 5.000 euros en materials, segons les seves pròpies afirmacions.
Aquestes declaracions no han estat verificades de manera independent.
Una ubicació que manté en la discreció
Els vídeos publicats només indiquen que viu en una zona de muntanya de la demarcació de Girona, però no revelen el municipi ni el paratge concret on es troba la cabana.
Aquesta discreció sembla deliberada, probablement per preservar la seva intimitat i evitar que l'indret es converteixi en un punt de visita arran de la popularitat que ha assolit a les xarxes socials.
"No m'agraden els pisos"
La jubilada assegura que mai no s'ha sentit còmoda vivint en un entorn urbà.
Per aquest motiu, va optar per traslladar-se a una zona de muntanya, on afirma que vol continuar vivint la resta de la seva vida.
Segons explica, prescindir del pagament mensual d'un lloguer li permet gestionar millor una pensió relativament modesta i afrontar el dia a dia amb menys pressió econòmica.
Viure a la natura, una opció personal
Per a Yaya Bushcraft, el trasllat no respon únicament a motius econòmics.
També defensa que el contacte directe amb la natura ha suposat una millora del seu benestar i de la seva qualitat de vida.
Assegura que la tranquil·litat de l'entorn, lluny del soroll de les ciutats, és un dels principals motius pels quals no es planteja tornar a viure en un habitatge convencional.
Una reflexió sobre l'accés a l'habitatge
Durant l'entrevista, la jubilada també es mostra crítica amb el model tradicional d'accés a l'habitatge.
Considera que moltes persones passen dècades treballant per poder pagar una hipoteca o un lloguer i defensa que existeixen altres formes de viure amb menys despeses.
Ara bé, els experts recorden que construir un habitatge no és tan senzill com aixecar una cabana. Qualsevol edificació destinada a residència habitual ha de complir la normativa urbanística, ambiental i de seguretat que correspongui, així com obtenir les autoritzacions administratives necessàries.
Per aquest motiu, el cas d'aquesta jubilada s'ha d'entendre com una experiència personal i no com una fórmula aplicable de manera general.
La crisi de l'habitatge continua pressionant
La història arriba en un moment en què l'accés a l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions socials.
L'augment dels preus de compra i del lloguer, especialment a les grans ciutats i a les zones amb més demanda, dificulta l'emancipació de molts joves i obliga moltes llars a destinar una part molt elevada dels seus ingressos a pagar l'habitatge.
En aquest context, experiències com la de Yaya Bushcraft desperten interès perquè mostren alternatives de vida poc habituals, tot i que depenen de circumstàncies molt particulars i no sempre són legalment o tècnicament reproduïbles.
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Una guingueta de la Costa Brava es cola a la llista dels 25 millors 'xiringuitos' d'Espanya
- El Govern amplia la jubilació anticipada a onze noves malalties
- Deu platges i cales de la Costa Brava que mereixen una visita
- En estat crític a la Vall Hebron una dona després de caure d'un cavall als Aiguamolls de l'Empordà
- El diagnòstic de Santiago Niño Becerra, economista: “La renda a Catalunya està concentrada”
- Indignació per la pena de presó del conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels
- Un incendi a la coberta d’un supermercat mobilitza els Bombers a Girona