Les xarxes socials dicten sentència: Aquesta és la millor fotografia de l’eclipsi solar
El fotògraf José Ángel Izquierdo i el filmmaker Gonzalo González de Vega van preparar durant mesos una espectacular imatge de Danny León saltant amb el monopatí durant l’eclipsi solar
L’eclipsi solar d’aquest dimecres 12 d’agost ha deixat milers de fotografies espectaculars des dels diferents punts on es va poder observar el fenomen. Però entre totes les imatges que han circulat per les xarxes socials n’hi ha una que ha cridat especialment l’atenció: la silueta del patinador professional Danny León volant amb el monopatí mentre darrere seu la Lluna tapa el Sol.
La fotografia és el resultat d’un projecte preparat durant mesos pel fotògraf José Ángel Izquierdo, conegut com a Jaicano, i el filmmaker Gonzalo González de Vega Estrella. L’objectiu era aprofitar els pocs segons de l’eclipsi per aconseguir una imatge pràcticament irrepetible.
Per fer-ho possible, un equip de nou persones es va desplaçar fins al terme municipal de Novales, a Osca, després d’estudiar amb precisió el punt des d’on s’havia de captar el fenomen i la trajectòria que seguiria el Sol.
Mesos de preparació per a només uns segons
La fotografia podia semblar espontània, però darrere hi havia mesos de càlculs, proves i preparació. L’equip havia de trobar una ubicació on fos possible alinear exactament el salt de Danny León amb el Sol en el moment de l’eclipsi.
«Va costar molt trobar la localització i calcular les distàncies», explica Jaicano sobre els preparatius. Un dels principals reptes va ser determinar el punt exacte on s’havien de situar el patinador, la rampa i la càmera perquè tots els elements coincidissin durant els instants decisius.
També va ser necessari construir i adaptar una rampa específicament per a l’entorn. L’equip de SB Ramps es va encarregar de preparar l’estructura i també d’ajudar a impulsar Danny León mitjançant una corda que permetia agilitzar els intents.
El marge era mínim. L’equip disposava d’aproximadament 30 segons per aconseguir la fotografia quan la Lluna va tapar el Sol cap a les 20.28 hores.
«No és una posada en escena, és acció»
La dificultat de la fotografia no consistia únicament a tenir preparada la càmera en el lloc correcte. Danny León havia de executar el salt en el moment exacte, de manera que la seva silueta quedés situada davant del disc solar.
«No és fàcil muntar una cosa com aquesta, no és una posada en escena, és acció», explicava Gonzalo González de Vega abans de l’eclipsi. Qualsevol petit error en el moment del salt, en la posició de la càmera o en els càlculs previs podia fer impossible aconseguir la fotografia.
El mateix Danny León reconeixia la pressió dels instants previs. «Sentim molta pressió, però alhora tenim aquesta ambició i aquesta il·lusió que surti bé», explicava.
Finalment, els càlculs van funcionar i el salt va coincidir amb l’eclipsi, deixant una fotografia en què el patinador apareix suspès a l’aire davant del Sol parcialment ocult per la Lluna.
La tercera fotografia d’una trilogia
La imatge també té un significat especial per a Danny León i Jaicano. No és la primera vegada que tots dos treballen junts per combinar el monopatí amb fenòmens del cel.
El fotògraf ja havia retratat anteriorment el patinador durant una posta de sol i també en una composició amb la Lluna. L’eclipsi permetia completar una mena de trilogia fotogràfica.
«No n’hi ha dos sense tres. Ja vam fer el Sol, la Lluna i ara l’eclipsi», explicava León abans d’intentar el salt.
Una de les imatges més espectaculars de l’eclipsi
Després de mesos de preparació, tot depenia d’uns segons. Quan l’equip va comprovar el resultat de la càmera, els nervis van deixar pas a l’eufòria.
«Nois, la tenim. Tenim la imatge més èpica creada», van celebrar després de confirmar que havien aconseguit capturar el moment.
La fotografia s’ha convertit així en una de les estampes més espectaculars que ha deixat l’eclipsi solar del 12 d’agost, combinant en una mateixa imatge un fenomen astronòmic excepcional i un salt de skate que difícilment es podrà tornar a repetir en les mateixes condicions.
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