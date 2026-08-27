Instagram canvia el logotip per primera vegada en 10 anys: així és el nou disseny
La xarxa social renova la tipografia del seu nom amb un estil més senzill i cursiu, però manté intacte el conegut símbol de la càmera
Instagram ha decidit renovar una de les parts més reconeixibles de la seva identitat visual. La plataforma ha presentat un nou disseny per al logotip que forma el seu nom, conegut com a wordmark, que no s’havia modificat des de feia aproximadament una dècada.
La renovació aposta per una imatge més senzilla i actual, amb una tipografia cursiva que busca donar un aire més modern a la marca sense trencar completament amb l’estètica que l’ha caracteritzat durant els últims anys.
El canvi l’ha anunciat Adam Mosseri, director d’Instagram, que ha explicat que el disseny del nom que apareix a la part superior de l’aplicació feia uns deu anys que no es renovava. Segons la companyia, la nova proposta recupera alguns elements dels primers logotips de la xarxa social i manté dos conceptes que considera essencials: senzillesa i creativitat.
El símbol de la càmera es manté igual
Malgrat el canvi, els usuaris no trobaran de moment una transformació completa de la imatge d’Instagram. La renovació afecta únicament el nom escrit de la plataforma.
El conegut símbol de la càmera continua sent el mateix: el quadrat amb les cantonades arrodonides i el característic degradat de colors morats, roses i taronges que s’ha convertit en una de les icones més reconeixibles de les xarxes socials.
Per tant, no es tracta d’un canvi radical de logotip, sinó d’una actualització d’un dels elements que conformen la identitat visual de la plataforma.
Les primeres reaccions no han estat unànimes
El nou disseny ja ha generat tota mena de comentaris entre els usuaris. Mosseri mateix va mostrar la nova tipografia a Threads, la xarxa social de Meta vinculada a Instagram, i va convidar els internautes a valorar-la.
Les reaccions han estat diverses, però les bromes i les paròdies han tingut força protagonisme. Alguns usuaris han qüestionat l’aspecte de la nova tipografia i d’altres fins i tot han apuntat que el nom d’Instagram pot arribar a semblar, a primera vista, «Instagzam».
De moment, Instagram no ha detallat quan aplicarà el nou wordmark de manera general ni en quins espais de l’aplicació i dels seus serveis començarà a aparèixer. La companyia ha presentat el redisseny, però encara no ha anunciat un calendari concret per a la seva implantació.
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